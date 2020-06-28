8 Senelik Samsung Galaxy S3, Android 10'a Güncelleniyor

Samsung çok daha yeni telefonlarına bile Android 10 güncellemesini sunmazken, sekiz sene önce piyasaya sürülen Galaxy S3, farklı yollardan da olsa Android 10'a güncellenebilecek.

Samsung Galaxy S3, Replicant 10 ile Dirilecek

Özgür işletim sistemi Replicant'ın forumlarına göre işletim sisteminin geliştiricileri, Replicant 10'u Samsung Galaxy S3'e getirmek için çalışıyorlar. Galaxy S3, yaklaşık sekiz sene önce piyasaya sürülmüştü.

Geliştiriciler, Replicant 10'un Galaxy S3 (i9300) üzerinde Replicant 6'dan daha hızlı olacağını söylüyor. Bunun nedeni, ters mühendislikle hazırlanan Lima sürücüsü sayesinde grafik işlemeyi donanım hızlandırmasıyla yapması. Replicant'ın yapısı nedeniyle Google uygulamaları sisteme dahil edilmiyor. Kaldı ki telefon 1GB gibi kısıtlı bir RAM'e sahip olduğundan, Play Store'daki her uygulamayı çalıştırmayabilir.

Bu noktada önemli bir ayrıntı, Wi-Fi yongalarının kapalı kaynaklı sürücü kullanmasından dolayı çalışmaması. Bu sürücülerin ters mühendislikle oluşturulacağına dair bir bilgi şimdilik yok. Wi-Fi'nin çalışmaması durumunda ROM'u kullananlar, mobil veri bağlantısını kullanmak zorunda kalabilir.

Samsung Galaxy S3 zamanı için başarılı bir telefon olsa da, resmi olarak Android 4.3'e kadar yükseltilmişti. LineageOS 14.1 (Android 7.1.2) gibi custom ROM'lar ise cihaza yüklenebiliyordu. Repicant'ın çalışmasıyla telefon, daha da güncel bir Android sürümüne ulaşabilecek.

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