Google'ın Tarayıcısı Chrome'a Önemli Yenilikler Geliyor

Chrome, önümüzdeki haftalarda güvenlik ve gizlilik açısından önemli geliştirmeler içeren güncellemeler alacak. Bunların yanında firma, tarayıcının mevcut işlevlerini daha anlaşılır hale getirmek için bazı değişiklikler yapacak.
Chrome ayarları elden geçirilecek ve örneğin Site Ayarları yeniden sıralanarak site izinleriyle ilgili ayarları yapmak daha kolay hale gelecek. "Gezinti verisini temizle" seçeneği ise daha görünür bir yere taşınacak. Gizlilik ve güvenlik alanında ise DNS over HTTPS'de bazı geliştirmeler ve yenilenmiş güvenlik kontrolü aracı karşımıza çıkacak. Güvenlik kontrolü aracının yeni sürümü, Chrome'da sakladığınız parolaların bir hack olayına karışıp karışmadığını size söyleyecek; eğer karışmışsa ne yapacağınız konusunda size öneride bulunacak.
Araç, Chrome'un en son sürümüne sahip olup olmadığınızı kontrol ederken, yüklü eklentilerin tehlikeli olup olmadığını da gözden geçirecek.
Google'ın DNS over HTTPS'ye benzeyen, ancak yeni geliştirdiği işlev Secure DNS işlevi, DNS isteklerini şifreleyecek. Böylece alan adı istekleri, üçüncü taraflara görünür olmayacak. Bunun yanında gizli modda üçüncü parti çerezler, varsayılan olarak engellenecek
Son olarak araç çubuğuna eklenecek olan "yapboz" simgesi, eklentilere ulaşmanızı ve eklenti izinlerini kontrol etmenizi sağlayacak.
Google, gizliliğe ve güvenliğe yönelik tüm bu geliştirmelerin "önümüzdeki haftalarda" Chrome'un masaüstü sürümüne geleceğini söylüyor. Üçüncü parti çerezleri engelleme gibi bazı işlevler, Chrome'un Android sürümüne de gelecek.
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