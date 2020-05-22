Google'ın Tarayıcısı Chrome'a Önemli Yenilikler Geliyor

Google, önümüzdeki haftalarda web tarayıcısı Chrome'da bir dizi güvenlik ve gizlilik geliştirmesi yapacak. Ama görünüşe göre yapacakları, bunlarla da sınırlı kalmayacak.

Chrome'a Gizlilik ve Güvenlik Geliştirmeleri Yolda

Chrome, önümüzdeki haftalarda güvenlik ve gizlilik açısından önemli geliştirmeler içeren güncellemeler alacak. Bunların yanında firma, tarayıcının mevcut işlevlerini daha anlaşılır hale getirmek için bazı değişiklikler yapacak.

Chrome ayarları elden geçirilecek ve örneğin Site Ayarları yeniden sıralanarak site izinleriyle ilgili ayarları yapmak daha kolay hale gelecek. "Gezinti verisini temizle" seçeneği ise daha görünür bir yere taşınacak. Gizlilik ve güvenlik alanında ise DNS over HTTPS'de bazı geliştirmeler ve yenilenmiş güvenlik kontrolü aracı karşımıza çıkacak. Güvenlik kontrolü aracının yeni sürümü, Chrome'da sakladığınız parolaların bir hack olayına karışıp karışmadığını size söyleyecek; eğer karışmışsa ne yapacağınız konusunda size öneride bulunacak.

Araç, Chrome'un en son sürümüne sahip olup olmadığınızı kontrol ederken, yüklü eklentilerin tehlikeli olup olmadığını da gözden geçirecek.

Google'ın DNS over HTTPS'ye benzeyen, ancak yeni geliştirdiği işlev Secure DNS işlevi, DNS isteklerini şifreleyecek. Böylece alan adı istekleri, üçüncü taraflara görünür olmayacak. Bunun yanında gizli modda üçüncü parti çerezler, varsayılan olarak engellenecek

Son olarak araç çubuğuna eklenecek olan "yapboz" simgesi, eklentilere ulaşmanızı ve eklenti izinlerini kontrol etmenizi sağlayacak.

Google, gizliliğe ve güvenliğe yönelik tüm bu geliştirmelerin "önümüzdeki haftalarda" Chrome'un masaüstü sürümüne geleceğini söylüyor. Üçüncü parti çerezleri engelleme gibi bazı işlevler, Chrome'un Android sürümüne de gelecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evde çalışmayı kolaylaştıran 5 donanım ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Charlize Theron'un rol aldığı Netflix filmi The Old Guard'dan ilk fragman yayınlandı
A101 21 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, cep telefonu ve kulaklık
20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Samsung Galaxy A70 cep telefonu fırsatı
Netflix'ten yeni bilim kurgu dizisi "Snowpiercer" geliyor! Konusu nedir?
Günün En çok Okunanları
YouTube 'artık yatın' diyecek
Uygun Fiyatlı OPPO Reno3'ü A'dan Z'ye İnceledik
Google'ın Tarayıcısı Chrome'a Önemli Yenilikler Geliyor
TV Keyfinizi Büyük Ekrana Taşımanın Yolu
Google, Facebook, Amazon Parola Korumasını Kaldırmaya Çalışıyor. Peki Neden

 

 