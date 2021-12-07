Google'ın Uzun Zamandır Beklenen Pixel Watch'ı, Görüntüsüyle Sızdı!

Google'ın akıllı saati Pixel Watch hakkında söylentilerin şiddeti yavaş yavaş artıyor. Şirketin akıllı saati hakkında zaman zaman ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklenirken, bu defa saatin görüntüleri de ortaya çıktı.
YouTuber Jon Prosser'ın videosunda paylaşılan görüntüler her ne kadar bulanık çekilmiş olsa da iddialara göre bu görüntüler Google tarafından hazırlanan resmi tanıtım görüntüleri. Elbette bunun gerçek olup olmadığını Google'ın Pixel Watch'u tanıttığında öğrenebileceğiz.
Çekilen fotoğraftan yola çıkarak Google Pixel Watch'un minimal bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın çevresinde herhangi bir bezel görülmezken, yan tarafında ekranda dolaşabileceğiniz bir tekerlek de bulunuyor.
Google'ın kendi platformu olan Wear OS'i kullanacağı Pixel Watch'un 2022 yılında piyasaya çıkabileceğini de söyleyelim.
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