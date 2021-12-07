Google'ın Uzun Zamandır Beklenen Pixel Watch'ı, Görüntüsüyle Sızdı!

Google'ın uzun zamandır büyük bir merakla beklenen akıllı saati Pixel Watch'ın nasıl görüneceği, bu sızıntı ile birlikte belli oldu!

  • Ercan Uğurlu
Google Pixel Watch, Görüntüsüyle Sızdı

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