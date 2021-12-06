Kripto Paraları Çalan Zararlı, Windows Etkinleştirme Uygulamasından Çıktı!

Windows'u korsan olarak etkinleştirmek için kullanılan bu uygulamanın içinde, kripto para cüzdan bilgilerini çalan kötü niyetli yazılım keşfedildi!

Kripto paraları çalan yeni zararlı keşfedildi!

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