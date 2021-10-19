Google'ın Yeni Amiral Gemisi Telefonları Pixel 6 ve Pixel 6 Pro Tanıtıldı!

Google, Pixel serisinin yeni amiral gemisi modelleri Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Yeni telefonların teknik özellikleri ve fiyatları içeride...

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro tanıtıldı!
Google Pixel 6

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