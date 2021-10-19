Google'ın Yeni Amiral Gemisi Telefonları Pixel 6 ve Pixel 6 Pro Tanıtıldı!

Google, geçtiğimiz aylarda Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun kendi "Tensor" mobil işlemcisi ile çalışacağını açıklamıştı. Şimdiyse, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro resmi olarak tanıtıldı.
Pixel 6, 6.1 inç ekrana sahip daha küçük olan model. Pixel 6 Pro ise 6.7 inç ekrana sahip. Pixel 6, inç başına 411 piksele kadar çalışan 1.080 x 2.400 çözünürlüklü OLED ekrana sahip; Pixel 6 Pro'nun ekranı ise inç başına 512 piksele ulaşan 1.440 x 3.120 çözünürlüklü ekran sunuyor. Her ikisi de yüksek yenileme hızlarına sahip ve Pro 120 Hz'e kadar çıkıyor. Pixel 6, ne yazık ki 90Hz'de, yani Pixel 5'in yenileme hızıyla aynı seviyede kalıyor.
Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun en dikkat çekici özelliği, kuşkusuz Google yapımı Tensor işlemcisi. Şirket, bu işlemcinin Pixel 5'ten yüzde 80 daha fazla hız sunduğunu ve görüntü işlemenin yanı sıra daha doğru konuşma tanıma gibi işler için kusursuz AI desteği sağladığını söylüyor.
Tensor, 2.8GHz'de çalışan iki ARM Cortex-X1 çekirdeğiyle başlayan sekiz çekirdekli bir çip. Ayrıca 2.25GHz hızında çalışan iki Cortex A76 çekirdeği ve son olarak dört adet 1.8GHz A55 çekirdeği içeriyor. Bu son dörtlü, verimlilik için tasarlanmış "küçük" çekirdekler.
Yeni Pixel 6 serisi, arka yüzündeki uzun ve kalın kamera modülü ile daha önceki Google telefonlarından farklı görünüyor. Pixel 6, geniş ve ultra geniş lenslere sahip çift kamera sistemine sahipken, Pixel 6 Pro bunlara bir telefoto seçeneği daha ekliyor. Her iki telefonda da ana kamera 50 megapiksel. 50 megapiksel bir sensör olmasına rağmen, bu pikseller oldukça büyük ve sensör de büyük. Bunların hepsini bir araya getirmek, Pixel 6'nın ana kamerasının piksel başına daha fazla ışık bilgisi topladığı ve bu da daha iyi netlik sağlayacağı anlamına geliyor. Bu büyük sensör ve büyük pikseller birleştiğinde, etkileyici sonuçlar görmeyi bekleyebiliriz. Ancak bu sonuçların nasıl olacağını kesin olarak bilmek için bekleyip görmemiz gerekecek.
Yukarıda da söylediğimiz gibi Pixel 6 Pro, 4X optik yakınlaştırmaya sahip 48 megapiksellik bir kameraya daha sahip. Buradaki tüm kamera teknolojisi göz önüne alındığında, bu telefonlardaki kamera çubuğunun bu kadar büyük olması şaşırtıcı değil.
Video özellikleri de oldukça iyi görünüyor. Arka kamera dizisi hem 1080p hem de 4K videoyu 30 veya 60 FPS'de kaydedebiliyor ve sinematik kaydırma, ağır çekim, zaman atlamalı, astrofotografi zaman atlamalı ve yerleşik optik görüntü sabitleme gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor. Apple'ın iPhone 13'ünde olduğu gibi, Google'ın Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'ya getirdiği video özelliklerinin çoğu insanın ihtiyaç duyduğundan çok daha fazlası.
İki yeni Pixel'in ön kameraları farklı özelliklere sahip. Pixel 6, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik bir kamerayla yetinirken, Pixel 6 Pro, daha büyük piksellere sahip ancak biraz daha küçük f/2.2 diyafram açıklığına sahip 11.1 megapiksel kamera ile geliyor. Bu kamera, ekranın tam ortasındaki küçük bir deliğe yerleştirilmiş. Telefonun kilidini açmak içinse Google, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'yu Pixel serisi için bir ilk olan ekran altı parmak izi sensörüyle donatmış.
Pil, bir akıllı telefondaki en önemli faktörlerden biri ve Google bir kez daha, telefon 5G ağlarına bağlıyken bile 24 saatten fazla kullanım vaat ediyor. Pixel 6, 4.614 mAh pile sahip; Pixel 6 Pro'nun pili ise 5.003 mAh kapasiteli.
Pixel 6 ve Pixel 6 Pro üç farklı renkte geliyor. Her iki telefon da monokromatik "Stormy Black" renk seçeneğiyle, Pixel 6 ise "Sorta Seafoam" ve "Kinda Coral" renk seçenekleriyle sunuluyor. Pixel 6 Pro'nun seçenekleri biraz daha ağırbaşlı; siyahın yanı sıra "Bulutlu Beyaz" ve "Sorta Güneşi"i seçebilirsiniz.
Hem Pixel 6 hem de Pixel 6 Pro, Apple ve Samsung'un en iyi telefonları ile rekabet etmeyi amaçlıyor. Üstelik bunu biraz daha uygun fiyatlarla yapmaya kararlı. Pixel 6 600 dolardan (8 GB RAM ve 128 GB depolama ile) başlarken, Pixel 6 Pro 900 dolardan başlıyor (12 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla). Özellikle 600 dolarlık Pixel 6, geçen yılki Pixel 5'ten 100 dolar daha ucuz. Ancak teknik özelliklere bakılırsa çok daha iyi bir telefon olduğu kesin.
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