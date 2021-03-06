Google'ın Yeni Projesi Wolverine, Duymayı Çok Farklı Bir Boyuta Taşıyor

Google'ın ana şirketi Alphabet, işitme sorununu tamamen ortadan kaldıracak yeni projesi Wolverine'i duyurdu. Şirketin bu teknolojisi sadece sesleri duymayı sağlamayacak, sesleri birbirinden ayırmak gibi sıra dışı bir yeteneğe de sahip olacak.