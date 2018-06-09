GoPro'nun Yeni Planı Belli Oldu
Çok da parlak günler geçirmediği bilinen GoPro, işleri düzeltmek için yeni bir gelir kaynağı buldu!
GoPro'nun zorlu bir zamandan geçtiği rahatlıkla söylenebilir: Satışlar düşüyor, drone planları sonlandırılmış durumda ve firmanın sadece Hero6 gibi aksiyon kameralarının satışları ile hayatına devam edip edemeyeceği belli değil. Görünene göre bu yüzden de firma, teknolojisini diğer firmalara lisanslamaya karar veriyor. GoPro'nun yaptığı açıklamaya göre Jabil ile, firmanın kamera lensi ve algılayıcı teknolojisini geniş bir ürün yelpazesinde kullanmasına imkan tanıyan bir lisans anlaşması imzalamış durumda. Bu ürünlerin tam olarak neleri içereceği belli olmasa da Jabil, video konferanslara ve otonom araçlara kadar pek çok farklı kullanım alanı gördüğünü söylüyor. Doğal olarak bu lisans anlaşması, rakip aksiyon kameraların üretilmesine izin vermiyor.
GoPro'nun Hero4'ten itibaren kameralar üzerinde Jabil ile beraber çalıştığı düşünülürse bu anlaşmanın çok şaşırtıcı olmadığı söylenebilir. Yine de bir firmanın sırlarını başka bir firma ile paylaşmasının sık rastlanan bir durum olmadığı kesin. GoPro'nun başka firmalarla başka anlaşmalar imzalayıp imzalamayacağı belli değil ancak firma, ayakta kalabilmek ve büyümesine devam edebilmek için bundan sonra lisans anlaşmalarına güveniyor olabilir...
Levent Öztürk
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