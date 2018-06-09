GoPro'nun Yeni Planı Belli Oldu

Çok da parlak günler geçirmediği bilinen GoPro, işleri düzeltmek için yeni bir gelir kaynağı buldu!

GoPro'nun yeni planı belli oldu

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GoPro'nun Yeni Planı Belli Oldu

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