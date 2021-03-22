GoT Hayranlarına Müjde: Üç Game of Thrones Dizisi Daha Geliyor

Game of Thrones bitti diye üzülüyorsanız bu haber sizi mutlu edecek. 9 Voyages, Flea Bottom ve 10.000 Ships isimli 3 yeni Games of Thrones dizisi daha geliyor.

  • Levent Öztürk
Üç Game of Thrones dizisi daha geliyor...

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