GoT Hayranlarına Müjde: Üç Game of Thrones Dizisi Daha Geliyor

Görünene göre HBO, Game of Thrones markasından yakın zamanda vazgeçmek niyetinde değil. ABD'li TV ağı, şimdiden House of the Dragon dizisi ve bir Dunk and Egg kısa roman uyarlaması üzerinde çalışıyor ancak söylenilene göre, üç farklı Game of Thrones yan dizisi daha erken geliştirme aşamasında bulunuyor.
Aralarında Deadline ve The Hollywood Reporter'ın da bulunduğu haber kaynaklarının söylediğine göre HBO, George R.R. Martin'in fantezi dünyasında üç proje daha geliştiriyor. Çalışma adı 9 Voyages (9 Sefer) olan dizilerden birinin bu üçlü arasındaki en netleşmiş fikir olduğu söyleniyor ve Rome yaratıcısı Brune Heller'in dizinin yönetimine geçeceği düşünülüyor.
Flea Bottom ve 10.000 Ships olarak bilinen diğer iki potansiyel dizi ise henüz yönetimde bir isme sahip değil. Ancak Deadline ve The Hollywood Reporter, HBO bu konuda yorum yapmayı reddetmiş olsa da her üç projenin ilerlemekte olduğunu doğruladığını iddia ediyor. Yine de HBO bu diziler için yeşil ışık yaktı mı yoksa sadece pilot bölüme kadar mı geliştiriliyorlar henüz net değil. HBO, Kasım 2019 tarihinde başka bir Game of Thrones yan hikayesini sonlandırmıştı ve o yüzden bu projeler için şimdiden kesin bir şey söylemek mümkün olmayabilir.
Dizilerin hikayelerine bakıldığında ise, tahmin edebileceğiniz gibi, farklı dönemlerde ve bölgelerde geçiyorlar. Aynı zamanda Sea Snake (Deniz Yılanı) olarak da hitap edilen 9 Voyages, okyanuslardaki büyük seyahatleri sırasında Lord Corlys Velaryon'u – yani The Sea Snake'i – takip edecek.
Velaryon'un gezileri kendisini Pentos ve Dragonstone gibi yerlere taşıdı. Lord Velaryon'un, HBO'nun House of the Dragon dizisinde de gözükmesi bekleniyor. Eğer 9 Voyages dizisi HBO tarafından onaylanırsa, iki dizi arasında geçişler veya ortak bölümler yapılması mümkün olabilir.
10.000 Ships dizisinde ise evi Essos'tan yeni topraklara gittikten sonra Dorne krallığını kuran Prenses Nymeria'nın yolculuğu anlatılacak. Nymeria'nın hikayesi Game of Thrones'tan yaklaşık 1.000 yıl önce geçiyor ve bu yüzden tanıdık yüzler beklememenizde fayda var.
Son olarak Flea Bottom dizisi, King's Landing'in gölgelerindeki kenar mahallelerde geçecek. Bu acımasız sokaklar, Davos Seaworth ve Gendry Baratheon gibilerine ev sahipliği yaparken, Game of Thrones'un başlarında kısa bir süre Arya Stark'ın da evi olmuştu.
Bu potansiyel dizilerin HBO'nun yanı sıra – veya yerine – HBO Max'a gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak finali beklenildiği kadar beğenilmiş olmasa da, Game of Thrones adını taşıyan tüm dizilerin her iki platformda da yayımlanarak mümkün olduğunca fazla izleyiciye ulaştırılmaya çalışılacağı tahmin edilebilir.
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