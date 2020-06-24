Diriliş Ertuğrul'dan sonra 2 heykel diktiler: 'Türklerin Game of Thrones'u

Pakistan devlet televizyonunun yayımlamaya başladığı Diriliş Ertuğrul dizisi ülkede büyük izlenme oranlarına ulaştı. Öyle ki Diriliş Ertuğrul dizisinin popülaritesinin arasından Pakistan'ın Lahor kentinde iki ayrı noktaya Ertuğrul Gazi'nin iki heykeli dikildi.