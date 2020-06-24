Diriliş Ertuğrul'dan sonra 2 heykel diktiler: 'Türklerin Game of Thrones'u

Pakistan devlet televizyonunun yayımlamaya başladığı Diriliş Ertuğrul dizisi ülkede büyük izlenme oranlarına ulaştı. Öyle ki Diriliş Ertuğrul dizisinin popülaritesinin arasından Pakistan'ın Lahor kentinde iki ayrı noktaya Ertuğrul Gazi'nin iki heykeli dikildi.

'Türklerin Games of Thrones'u: Diriliş Ertuğrul'dan sonra 2 heykel dikildi

Pakistan devlet televizyonunun yayımlamaya başladığı Diriliş Ertuğrul dizisi ülkede büyük izlenme oranlarına ulaştı. Öyle ki Diriliş Ertuğrul dizisinin popülaritesinin arasından Pakistan'ın Lahor kentinde iki ayrı noktaya Ertuğrul Gazi'nin iki heykeli dikildi.

Pakistan'da PTV kanalı Ramazan ayında Diriliş Ertuğrul dizisinin Urduca dublajlı halini yayınlamaya başlamıştı. Dizi, kanalın en çok izlenen programı oldu.

Reuters'ın aktardığı habere göre PTV yöneticisi Amir Manzur, hiçbir dizinin Pakistan'da Diriliş Ertuğrul kadar etki yaratmadığını söylüyor, "İnsanlar bunu Game of Thrones'un Türkçe versiyonuna benzetiyor" diyor.

Manzur, dizinin ilk bölümünün Youtube'da 2 ayda 58 milyondan fazla kişi tarafından izlendiğini söylüyor.

PTV Genel Müdürü Manzur, daha önce de yaptığı açıklamada dizinin devlet televizyonunda yayımlanmasının Pakistan Başbakanı İmran Han'ın bir rüyası olduğunu söylemişti.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da açılan "TRT Ertugrul by PTV" YouTube hesabı 5.99 milyon takipçiye ulaştı, kanalın 687 milyondan fazla görüntüleme aldığı görülüyor.

Reuters'ın aktardığı habere göre heykellerin dikilmesini sağlayan isimlerden, özel bir konut programının başkanı Muhammed Cheema, "Heykel bize Osmanlı saltanatına olan sevgimizi ve Ertuğrul'un Müslümanlara saygı getiren cihatlarını hatırlatıyor" diyor.

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