GoT Kahve Bardağı Skandalı Tonight Show'da
Game of Thrones dizisinde yaşanan "kahve bardağı hatası" gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
- Doğan Kürşat Aktaş
Geçtiğimiz hafta The Tonight Show programı için Jimmy Fallon'a konuk olan Sophie Turner'ın Game of Thrones ve yaklaşmakta olan Dark Phoenix'in tanıtımını yaptığı anlar içinde göze çarpan birçok şey mevcut, örneğin hikaye akışını altüst eden bir kahve bardağı gibi.
Game of Thrones'un bir bölümü, hatırlayacağınız üzere dizi sahnesi çekilirken, ortada duran bir kahve bardağı nedeniyle gündemde büyük ses getirdi. Turner sahnede olmasa da, Fallon gündeme bomba gibi düşen bu gaf hakkında daha fazla bilgi edinmek için oyuncunun kendisini bir fırsat olarak gördü ve programdaki söyleşisinde bardağın nereden geldiğine dair oyuncunun kendi teorisini ortaya koymasını sağladı.
Turner'a göre, kahve bardağı için suçlanacak biri varsa bu muhtemelen Emilia Clarke olmalı. Ya da birini suçlamak yerine, Turner'ın dizi setinde verilen catering hizmeti hakkındaki açıklamalarına kulak verebiliriz. Bu açıklamalar, dürüst olmak gerekirse, kulağa eğlenceli geliyor.
Turner'ın Jimmy Fallon ile olan sohbetini hemen aşağıdaki videoda bulabilirsiniz...
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