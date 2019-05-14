GoT Kahve Bardağı Skandalı Tonight Show'da

Game of Thrones dizisinde yaşanan "kahve bardağı hatası" gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

  • Doğan Kürşat Aktaş
GoT Kahve Bardağı Skandalı Tonight Show'da

Geçtiğimiz hafta The Tonight Show programı için Jimmy Fallon'a konuk olan Sophie Turner'ın Game of Thrones ve yaklaşmakta olan Dark Phoenix'in tanıtımını yaptığı anlar içinde göze çarpan birçok şey mevcut, örneğin hikaye akışını altüst eden bir kahve bardağı gibi.

Game of Thrones'un bir bölümü, hatırlayacağınız üzere dizi sahnesi çekilirken, ortada duran bir kahve bardağı nedeniyle gündemde büyük ses getirdi. Turner sahnede olmasa da, Fallon gündeme bomba gibi düşen bu gaf hakkında daha fazla bilgi edinmek için oyuncunun kendisini bir fırsat olarak gördü ve programdaki söyleşisinde bardağın nereden geldiğine dair oyuncunun kendi teorisini ortaya koymasını sağladı.

Turner'a göre, kahve bardağı için suçlanacak biri varsa bu muhtemelen Emilia Clarke olmalı. Ya da birini suçlamak yerine, Turner'ın dizi setinde verilen catering hizmeti hakkındaki açıklamalarına kulak verebiliriz. Bu açıklamalar, dürüst olmak gerekirse, kulağa eğlenceli geliyor.

Turner'ın Jimmy Fallon ile olan sohbetini hemen aşağıdaki videoda bulabilirsiniz...

Sansa vs. Daenerys: Sophie Turner Blames Emilia Clarke for Game of Thrones Coffee Cup-gateSansa vs. Daenerys: Sophie Turner Blames Emilia Clarke for Game of Thrones Coffee Cup-gate
Sophie Turner clears her name by pointing fingers at co-stars for that coffee cup left in a Game of Thrones scene, teases how painful the finale will be and describes the awkward way she was rigged to fly in X-Men: Dark Phoenix. Subscribe NOW to The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: Watch The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Weeknights 11:35/10:35c Get more Jimmy Fallon: Follow Jimmy: Like Jimmy: Get more The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: Follow The Tonight Show: Like The Tonight Show: The Tonight Show Tumblr: Get more NBC: NBC YouTube: Like NBC: Follow NBC: NBC Tumblr: NBC Google+: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon features hilarious highlights from the show including: comedy sketches, music parodies, celebrity interviews, ridiculous games, and, of course, Jimmy's Thank You Notes and hashtags! You'll also find behind the scenes videos and other great web exclusives. Sansa vs. Daenerys: Sophie Turner Blames Emilia Clarke for Game of Thrones Coffee Cup-gate #FallonTonight #SophieTurner #JimmyFallon

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ThinkPad X1 Yoga zorlu testte!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Game of Thrones'dan Rekor Üstüne Rekor!
Meltdown ve Spectre Krizi Büyüyor
5G Galaxy Note 10 Pili Kafa Karıştırdı
OnePlus 7 Pro, iPhone XR ve Galaxy S10E Karşısında
Xiaomi, Redmi K20'yi Doğruladı

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost