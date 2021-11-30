'Great Place to Work' Sertifikalı En Genç StartUp Oldu

'Araç Kiralamanın Yeni Yolu' sloganı ile hizmet veren online araç kiralama platformu miniyol.com, kuruluşunun birinci yılında büyük bir başarıya imza attı. Şirket, Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından "güvenilirlik", "saygı", "gurur" ve "takım ruhu" gibi başlıklar üzerinden çalışanların kurum kültürüyle ilgili deneyimlerini ölçen çalışma kapsamında sertifika alarak 'En İyi İşverenler Listesi'ne girmeye hak kazandı. Bu kadar kısa sürede 10 -15 arası çalışan ile listeye dahil olan en genç start up oldu.
Listeye girmek için enstitü tarafından ekip üyelerine sorulan sorulara göre bir puanlama yapıldı. Firma, çıkan analiz sonuçlarına göre; adalet, samimiyet, takım ruhu, tutarlılık, liderlik davranışı, destek, aidiyet, birliktelik, dostluk kurumsal imaj, takım üyeliği konusunda yüzde yüz oranına ulaştı. Güvenilirlik, inovasyon konusunda yüzde 99 oranında bir puan alırken iletişim, gurur, yetkinlik, hakkaniyet alanlarında ise yüzde 98 aldı.
Başarımızın Temeli 'Önce İnsan' İlkesi
Başarılarının arkasında 'Önce İnsan – Önce Çalışan' ilkesi temelinin olduğunu belirten Miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, " Pandemi de home ofis çalışmanın benimsendiği süreçte yaklaşık bir yıl önce kurulan bir girişim olarak böyle bir listeye girmek gurur verici bir durum. Tüm dünya olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Biz de 15 kişiye ulaşan ekibimiz ile hibrit bir şekilde çalışmamıza rağmen eski normalimizi aratmayacak şartları korumaya özen gösteriyoruz. Çalışan deneyimini her zaman ön plana koyuyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuzda çalışanlarımız ailemizin birer parçası olarak yer alıyor. Bu listeye girerek insan kaynakları sürecinde uyguladığımız politikalar ve stratejiler sonucunda çalışmalarımızın tescillediğini düşünüyorum. Yolumuza bu apoletin verdiği güç ile emin adımlarla devam edeceğiz. Ayrıca bu listeye giren en genç start up olmamız gurur verici bir gelişme. Kısa sürede yerli ve yabancı birçok yatırımcının dikkatini çeken girişimimiz de biletall'da olduğu gibi önemli başarılara imza atarak ülkemize değer katmaya devam edeceğiz " dedi.
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