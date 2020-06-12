GTA 5, PlayStation 5'te de Tozu Dumana Katacak

2013 yılında yayımlanmasına rağmen bugün halen "para basmaya" deva eden Grand Theft Auto 5, görünüşe göre yoluna PlayStation 5 ile de devam edecek. GTA 6 içinse ufukta ışık görünmüyor.