GTA 5, PlayStation 5'te de Tozu Dumana Katacak

Sony'nin PlayStation 5 etkinliğinde, GTA 5 oyuncuları için de önemli sürprizler vardı. İlk olarak bahsedilmesi gereken; GTA 5 2021'in ikinci yarısında PS5'e gelecek olması. Üstelik oyun, PlayStation 5 için geliştirilecek ve genişletilecek; çeşitli görsel güncellemeler ve performans iyileştirmeleri, PS5'in güçlü donanımından tamamen faydalanacak.
Rockstar'ın açık dünya efsanesi, PlayStation 5 şovunu başlatan isim oldu. 2013 yılında yayımlanmasına rağmen GTA 5, Rockstar için halen büyük bir satış kaynağı olarak öne çıkıyor ve görünene göre yayıncı, oyunu daha da fazla kişiye ulaştırma konusunda kararlı.
GTA Online, PS5 üzerinde devam edecek ve Sony'nin yeni konsoluna özel ek içerikler bulunacak. Ayrıca ilk üç ay boyunca GTA Online'ın tek başına çalışan bir sürümü PlayStation 5 oyuncuları için bedava sunulacak.
Bugün itibariyle tüm PS Plus üyeleri, GTA Online için Maze Banka hesaplarına 1.000.000 GTA Doları alacaklar ve bu miktar, GTA 5'in PS5 üzerindeki yayımına kadar her ay tekrar yenilenecek. Yani bol miktarda Rockstar oyun parası kazanmak mümkün.
İlginç bir şekilde GTA 5, üç konsol neslinde de yayımlanan ilk oyun olabilir. Oyun ilk olarak PlayStation 3 ve Xbox 360 üzerinde yayımlanmıştı ve daha sonra PS4, Xbox One ve son olarak da PC'ye gelmişti. Şimdi de PS5 yayımının yolda olması, GTA 6'nın düşündüğümüzden daha da uzakta olması anlamına gelebilir.
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