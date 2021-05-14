GTA 5, Yapay Zeka ile Gerçek Hayata Uyarlandı; Ortaya Bakın Ne Çıktı...

Son birkaç yılda oyunlarda daha iyi grafikler görüyoruz. Gelişen oyun teknolojileri ve buna ön ayak olan PC donanımları ile konsol bileşenleriyle beraber oyun dünyası gerçek yaşama bir adım daha yaklaştı.
Grand Theft Auto V realism modlarını da daha önceden görmüş olabilirsiniz, ancak muhtemelen bu kadar etkileyici olanla bugüne kadar karşılaşmadınız. Stephan Richter, Hassan Abu Alhaija ve Vladlen Koltun isimli 3 yapay zeka ve makine öğrenimi konusunda çalışan 3 kişi, GTA V'i, geleceğin oyunlarına da etki edebilecek yeni bir mod ile tanıştırıyor.
Cornell Üniversitesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen bu projede GTA V oyun içi görüntüleri gerçek hayat ile kombinlenmiş ve ortaya şahane bir sonuç çıkmış. Sahne sahne analiz edilen oyun içi görüntüleri, gerçek hayat ile değiştiren ve bunu yine oyuna yansıtan öğrenciler, gerçek yaşamdan sokakları GTA V'e aktarmış.
Enhancing Photorealism EnhancementEnhancing Photorealism Enhancement
Stephan R. Richter, Hassan Abu AlHaija, and Vladlen Koltun
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Project page:
We present an approach to enhancing the realism of synthetic images. The images are enhanced by a convolutional network that leverages intermediate representations produced by conventional rendering pipelines. The network is trained via a novel adversarial objective, which provides strong supervision at multiple perceptual levels. We analyze scene layout distributions in commonly used datasets and find that they differ in important ways. We hypothesize that this is one of the causes of strong artifacts that can be observed in the results of many prior methods. To address this we propose a new strategy for sampling image patches during training. We also introduce multiple architectural improvements in the deep network modules used for photorealism enhancement. We confirm the benefits of our contributions in controlled experiments and report substantial gains in stability and realism in comparison to recent image-to-image translation methods and a variety of other baselines.
Ortaya çıkan çalışmayı hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Hazırlanan bu çalışmayı yakında bir GTA V modu olarak görebilir miyiz, o kısmı şimdilik muamma. Ancak oyun gelişimine katkı sağlayacağı açık.
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