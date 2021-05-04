MLB The Show 21 İncelemesi

Beyzbolun bizim memlekette pek yaygın bir spor olmadığı malum. Ancak bu demek değil ki bu spora ilgisi olanlar yok. Onlar da çok iyi bileceklerdir ki, MLB The Show serisi yıllardır var olan ve özellikle Amerika'da çok popüler olan bir seri. 2006 yılından beri Sony bünyesindeki San Diego Studios tarafından geliştirilen serinin bir rakibi de yok. NBA 2K serisinin zirvedeki yalnızlığını yaşıyor anlayacağınız.
Eğer bugüne kadar hiç beyzbol izlememiş veya oyununu oynamamış biri iseniz, ancak buna karşın PES ve FIFA hegemonyasından biraz da olsun uzaklaşmak istiyorsanız, MLB The Show 21 tam sizin için bir oyun. Hiç beyzbol bilmeseniz bile size bunu kolay şekilde öğretebilen MLB The Show 21, açıkçası taş gibi bir oyun olmuş. Görsel diline hayran kalmamak imkansız. Karakter modellemeleri ve animasyonları (seyircilere ayrıca dikkat edin) çok başarılı. Ufak detaylara dikkat eden bir oyuncuysanız, maçlarda ekrana yansıyan detaylar sizi zevkten delirtebilir. Vuruşçunun ayağından çıkan toprak, başarısız bir vuruşta yaşadığı ufak tökezlemeler ve oyunculara yapışan toz toprağı detaylı bir şekilde görmek oyunu özel kılıyor.
Oynanabilirlik adına her şey yerli yerinde, görsel sunumdaki gücü arkasına alan oyunu oynamak çok keyifli. Atıcı iseniz dört adet teknik ile topu rakibinize fırlatabilirsiniz. Yapmanız gereken topu ekranda beliren kutunun içine atabilmek. Ekranda beliren barda doğru noktalarda tuşa basarsanız en iyi atışı yapıyorsunuz. İlk etapta bu söylediklerimizi yapmak biraz zor olabilir, ancak oynadıkça bu dinamiğe kolayca alışıyorsunuz.
Vurucu kısmında da güzel bir numara var. Atış öncesi R2 ile yön tahmini yapıyorsunuz. Doğru yönü tahmin ettiğinizde kumanda güzel güzel titremeye başlıyor. Buna bir de zamanında sallanmış sopa eklendiğinde Home Run yapmanız kaçınılmaz. Dinamik değişen ekran açıları sayesinde size vuruş sonrası kör nokta da bırakmıyor, her şey çok açık. Bu da durduk yere sayı yememenizi, kaleleri hızlıca tutmanızı sağlıyor.
Maçlar sadece "fırlat" ve "vur" üzerine değil elbette. Defans yapıyorsanız algılarınızın açık olması gerekiyor. İyi bir vuruşun düşeceği yer zeminde beliriyor, en yakın oyuncuyu oraya hızlıca götürmeli ve top yere düşmeden tutmalısınız. Bunu yapamadınız diyelim, o zaman topu aldığınızda oyuncunun kafasında beliren tuşa iyi bir zamanlamayla basmalı ve topu en hızlı şekilde kalelere göndermelisiniz. Bir an dalgınlık, rakip oyuncunun dördüncü kaleye Habeş Maymunu gibi sırıtarak koşmasına yol açıyor. Yapmayın böyle şeyler, sinirinizi bozmayın durduk yere.
Sonuç
Gelelim maç sonuna artık. MLB The Show 21 her açıdan dolu dolu, ayakları yere sağlam basan bir spor oyunu. Beyzbol bilmeyenlere hızlıca öğretecek yeteneğe de sahip, o yüzden köşe kapmacanın kaliteli hali olan bu spora mesafeniz varsa MLB The Show 21 ile kolayca kırabilirsiniz.
+ Harika grafikler
+ Pek çok oyun moduna sahip olması
+ PS5'teki DualSense uyumu
+ Uzun süre el oyalayan eğlenceli oynanabilirlik
- Fiyatı
- Önemli modlarda online desteği olmaması
- Güdük şarkı listesi
CHIP Online Notu %83
KÜNYE
Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
Geliştirici: San Diego Studios
Tür: Spor
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox
Web: playstation.com
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