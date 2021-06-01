GTA 6 Hangi Ülkede Geçecek? Yeni Sızıntı Cevabı Veriyor!

Grand Theft Auto 6, uzun zamandır heyecanla beklenen oyunlar arasında başı çekiyor. Oyun severler 7 seneyi aşkın zamandır halen GTA 5 ile oyalanırken, Rockstar bu ilgiden kuşkusuz çok memnun. Bu nedenle bir sonraki oyunun da benzer etkiyi yaratabilmesi ve yıllar boyunca oyuncular tarafından beğenilerek oynanması için geniş ölçekte çalışıyor.
GTA 6 için geri sayım süredursun, bugüne kadar GTA 6 hakkında pek çok söylenti duyduk. Bunlardan biri de oyunun hangi bölgede geçeceği ile ilgiliydi. Şimdiye kadar oyuna ilişkin 4 farklı harita sızıntısı oldu ve bunlardan her biri genel bir haritanın farklı bölümlerini gösteriyor gibiydi.
Yeni gelen sızıntıya göre ise GTA 6, Brezilya - Rio De Janeiro'da geçecek. Bu iddia elbette henüz kesinlik kazanmış değil. O nedenle Rockstar tarafından resmi olarak açıklanmadan heyecanlanmamak doğru olacaktır. Ancak daha önce ortaya çıkan Güney Amerika sızıntılarını destekler nitelikte olması, doğruluk payının olacağına işaret ediyor.
Diğer kaynaklardan gelen sızıntılara göre ise, GTA 6 hem ABD'yi hem Güney Amerika'yı kapsayacak. Bu açıdan bakıldığında oyunun geçeceği bölgelerden birinin Rio De Janeiro olacağını düşünebiliriz.
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