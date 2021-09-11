GTA V5 PlayStation 5'e Geliyor! GTA 5'in PS5'e Geliş Tarihi Açıklandı!

PlayStation Showcase'te pek çok yeni oyun tanıtıldı, ancak aralarında 8 sene önce çıkmış bir oyun da vardı ki bu da GTA V'ten başkası değildi. GTA V, piyasaya çıkmasının ardından tam 8 yılı devirdikten sonra yeni bir platforma daha çıkarak, "tarihin en başarılı oyunlarından biri" unvanına bir çentik daha atıyor. Rockstar, GTA V'i PlayStation V'e getiriyor.
PlayStation Showcase'te tanıtım fragmanı da yayınlanan GTA V, PlayStation 5'e özel olarak geliştirilmiş grafikler ve oyuna yönelik birtakım özelleştirmelerle beraber gelecek. GTA V PS5 çıkış tarihi ise Mart 2022.
Evet, Mart 2022'de PlayStation 5 platformunda oynanabilir olacak olan Grand Theft Auto V, ayrıca son derece popüler GTA Online çok oyunculu modu ile beraber ücretsiz olarak sunulacak. Oyunun tanıtım fragmanını da hemen yukarıda izleyebilirsiniz.
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