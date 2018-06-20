Güç Deposu AMD Ryzen Threadripper 2990X Sızdı
AMD'nin merakla beklenen 32 çekirdekli ikinci nesil Ryzen Threadripper işlemcisi, performans testiyle sızdı.
AMD'nin beklenen ikinci nesil 32 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi, tamamen sızdı.
AMD'nin amiral gemisi Ryzen Threadripper 2990X işlemcisini inceleme şansı bulduğunu iddia eden HKEPC, iddiaya göre 32 çekirdek ve 64 thread ile geliyor ve 3,4GHz taban saat hızında, maksimum 4,0GHz hızında çalışıyor.
"Precision boost" işlevi iddiaya göre 2990X'in çekirdeklerini 4,2GHz'e ulaştırabiliyor. İkinci nesil Ryzen Threadripper'da 16MB L2 ve 64MB L3 ön bellek bulunduğu söyleniyor. Rapora göre yonganın TDP değeri, hala 250W ve bu sayede TR4 anakartlarla uyumluluk devam ediyor.
Ryzen Threadripper 2990X'i overclock etme şansı da bulan HKEPC, Corsair H150i sıvı soğutmayla 1,38 voltta tüm çekirdeklerde 4,12GHz'e ulaştığını iddia ediyor. Bu hız Intel'in sonraki nesil üst seviye masaüstü işlemcilerinin biraz gerisinde ancak Intel'in işlemcisinde 28 çekirdek ve 56 thread bulunuyordu.
HKEPC, 4,12GHz'te çalışan 2990X'in Cinebench R15'te 6.399 puan elde ettiğini söylüyor. Intel'in 28 çekirdekli işlemcisi, ortaya çıktığı Computex 2018'de 7.334 puan elde etmişti. İşlemci stok hızlarda ise 6.243 puan elde ediyor. Bu puan, Intel'in rakip işlemcisinin aldığı 5.912 puandan çok daha iyi. Son nesil Ryzen Threadripper 1950X ise ancak 2.956 puan elde edebilmişti.
İşlemci tanıtılana kadar bu teknik özelliklere ve performans verilerine dikkatle yaklaşmakta fayda var. İkinci nesil Ryzen Threadripper'ın 2018'in ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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