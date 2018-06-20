Güç Deposu AMD Ryzen Threadripper 2990X Sızdı

AMD'nin merakla beklenen 32 çekirdekli ikinci nesil Ryzen Threadripper işlemcisi, performans testiyle sızdı.

Güç Deposu AMD Ryzen Threadripper 2990X Sızdı

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Güç Deposu AMD Ryzen Threadripper 2990X Sızdı

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