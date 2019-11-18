Güncelleme Chrome'da Arızaya Yol Açtı

Chrome web tarayıcısına yeni eklenen güç tasarrufu işlevi, binlerce kullanıcının boş bir ekranla karşılaşmasına neden oldu.
"WebContents Occlusion" adlı işlev, farklı bir pencereye geçtiğinizde kaynakları serbest bırakmak için Chrome sekmelerini uyku moduna alıyor. Chrome Canary ve Beta kanallarında aylardır test edilen işlevde bir sorun olduğu, işlevin herkese açılmasıyla birlikte anlaşıldı.
Ev kullanıcıları sorundan etkilenmese de Chrome'u sanal makine ortamında çalıştıran şirketler, Chrome sekmelerinin rastgele beyaz hale geldiğini gördüler. Web tabanlı araçlarla çalışan ve IT ilkeleri nedeniyle farklı web tarayıcısına geçemeyen şirketler için sorun oldukça büyüktü.
Bazı kullanıcıların Chrome bug tracker sayfalarında Google'a öfke püskürdüğü, birinin şöyle dediği gözlendi: "Biz test konunuz değiliz. Milyon dolarlık programlar için profesyonel hizmetler sunuyoruz. Kaç saatlik kaynağımızın sizin 'deneyiniz' yüzünden boşa gittiğini anlıyor musunuz? Kabul edilebilir değil."
Google, sorunu çözmek için tarayıcıyı güncellemenin yeteceğini söylüyor. Güncelleme ulaşmadıysa, chrome://flags adresine gidip chrome://flags/#web-contents-occlusion ve chrome://flags/#calculate-native-win-occlusion ayarlarını devre dışı bırakabilirsiniz.
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