Güncelleme, Windows Defender'ı Bozdu
Microsoft'un kötü bir alışkanlığı haline gelmeye başlayan "bozan güncellemeler" şimdi de Windows Defender'ı bozdu!
Microsoft'un güncellemelerle bir şeyleri bozma alışkanlığı devam ediyor. Bu defasında Windows Defender'da bazı sorunlar çıktı ancak Microsoft'a göre sorun giderildi.
Sorun, Windows Defender'daki eski bir bug'ın dirilerek yanlış tepkiler vermesine neden oluyordu. Sorundan dolayı Tam ve Hızlı Tarama işlevi düzgün çalışmıyor, yaklaşık yüzde 40'a ulaştığında duruyordu. Bir başka deyişe antivirüs yazılımı, işini yapamıyordu. Neyse ki özel tarama işlevi bu sorundan etkilenmedi ve dileyen kullanıcılar, özel tarama ile sistemlerini tarayabildiler.
Reddit ve Answers.com forumunda şikayetlerin öne çıkmasının ardından Microsoft, sorunu onardığını söyledi. Onarım, KB2267602 (sürüm 1.301.1684.0) güncellemesiyle birlikte dağıtıldı. Windows Defender kullanıyorsanız, bu güncellemenin yüklendiğinden emin olmanızı öneriyoruz. Bunun için Başlat Menüsü > Virüs ve tehdit koruması yolunu izleyin ve Güncellemeleri denetle'ye tıklayın.
Microsoft, sorunun gerçek zamanlı koruma işlevini etkilemediğinin, sadece tam ve hızlı taramayı etkilediğinin altını çizdi. Windows 10'un varsayılan güvenlik aracında böyle bir sorunun yaşanması yine de Microsoft için yüz kızartıcı.
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