Microsoft'tan İstatistikli Defender Övgüsü!
Microsoft, güvenlik aracı Windows Defender'ın yabana atılmayacak bir araç olduğunu işte böyle gösterdi!
Microsoft'un kendi güvenlik yazılımını destekleyip, övmesi şaşırtıcı bir hareket değil. Firmanın bunu körü körüne yapmadığını da biliyoruz. Örneğin Windows Defender, geçen sene ciddi bir dijital para madenciliği saldırısını engellemişti.
Bu defaki övgüsünde ise Microsoft, Windows Defender'ın şu anki güvenlik seviyesini gözler önüne seren bazı istatistikler paylaştı. Bağımsız test firması Av-Test'in Ocak - Şubat 2018 verileri, Windows Defender'ın çoğu güvenlik tehdidini savuşturabildiğini gösterdi. Rapora göre Windows Defender Antivirus, "Koruma" alanında sürekli olarak yüksek puanlar tutturmayı başardı. Bunun yanında yazılımın Kullanılabilirlik (yanlış pozitif) alanında elde ettiği puan 5,5/6,0 oldu.
Windows Defender Antivirus, performans alanında da 5,5/6,0 puan elde ederek birçok rakibini arkasında bıraktı. Microsoft, bu performans puanının, yazılımı optimize etmek üzere yapılan yatırımları yansıttığını söylüyor.
Microsoft, bu testlerin Windows Defender'ın sadece antivirüs özelliklerini test ettiğini, tam bir test için Windows Defender ATP'nin de hesaba katılmasının gerektiğini belirtti. Windows Defender'ın testlerde iki bin test örneğinden sadece ikisini kaçırdığını da söyleyelim. Bu ardan kaçan örnekler, testler Windows Defender ATP ile yapıldığında SmartScreen, Application Control ve Application Guard gibi bileşenlere takıldılar.
Zeynel A. Öztürk
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