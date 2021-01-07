Güneş depremlerinin sırrı ne? NASA tarafından yeni veriler elde edildi

Güneş depremlerinin sırrı ne? merak konusuydu. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş depremlerine yeni bir açıklama getirdi ve araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ajansa göre Güneş sarsıntılarının sırrı, yüzeyin altında yatıyor...