Güneş depremlerinin sırrı ne? NASA tarafından yeni veriler elde edildi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş depremleri ile ilgili araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bilim insanları, Güneş'te yaşanan depremlerin uzun zamandır manyetik kuvvetlerden veya ısınmış dış atmosferden kaynaklandığına inanıyordu. Ancak şimdi, NASA'nın Solar Dynamics Gözlemevi (SDO) bu düşünceyi yalanlayan bir veri elde etti.
GÜNEŞ'İN YÜZEYİNDE DEĞİL, İÇ KATMANLARINDA MEYDANA GELİYOR
NASA'ya göre bu tür olaylar sırasında Güneş yüzeyi boyunca enerji dalgaları salınıyor ve sarsıntılar patlamayı takip eden dakikalarda gerçekleşiyor. Güneş patlamaları yıldızın dış atmosferinde meydana geliyor ve enerjiyle ışığı serbest bırakıyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre bilim insanları, Güneş sarsıntısı dalgalarının, yıldızın yüzeyinden iç kısmına doğru hareket ettiğini düşünüyordu ama bu düşünce SDO'nun yeni bulgularıyla çelişiyor.
NASA, ilk olarak yıllar önce orta dereceli bir parlama gözlemledi ve ardından sıradışı, keskin dalgalanmalar yaratan bir Güneş sarsıntısı yaşandı. Yapılan incelemelerde, Güneş yüzeyinin tam 1.130 kilometre içinde sarsıntılar yaşandığı fark edildi.
VERİLER İNCELENMEYE DEVAM EDECEK
Araştırmacılar şimdi, bu dalgaların derinlerdeki bir kaynaktan geldiğini ve bir şekilde üst atmosferdeki Güneş patlamasıyla tetiklendiğini düşünüyor.
Güneş depremleri, 2011 yılında da gündeme gelmişti. Hatta Güneş Dinamikleri Rasathanesi, Güneş'te meydana gelen bir depremin ortaya çıkardığı sarsıntı dalgalarını izlemeyi başarmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, Güneş depremleriyle ilgili veri toplamaya devam edip, bu verileri 2011 yılındaki verilerle karşılaştırmaya devam etmeyi amaçlıyorlar.
- "Cehennem Kadar Sıcak" Olan Venüs Gezegeninde Yaşam Olabilir mi?
- Astronomlar, Güneş Sistemi'nin Kayıp Dokuzuncu Gezegenini Bulma Peşinde
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın