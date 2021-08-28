Günün Birinde, Dünya'ya Bir Asteroit Çarpabilir mi? Cevap Hem İyi, Hem Kötü

Gerçekten de Dünya'ya günün birinde bir asteroidin çarpma tehlikesi bulunuyor mu? NASA bilim insanları bu sorunun yanıtını verdi...

Günün Birinde, Dünya'ya Bir Asteroit Çarpabilir mi

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