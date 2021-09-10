Gürültü Engelleyen Hesaplı Kulaklık: HONOR Earbuds 2 Lite

HONOR'un kullanım rahatlığı, net bir ses performansı ve gürültü engelleme özelliği sunan yeni kablosuz kulaklığı Earbuds 2 Lite, başarılı performansını en hesaplı fiyata sunuyor. Ergonomik bir tasarıma sahip olan kulaklık, toplam 32 saate kadar süren pil ömrüyle kesintisiz müzik ve görüşme sağlıyor.
Gürültü engelleme özelliğine sahip en uygun fiyatlı kulaklık olan HONOR Earbuds 2 Lite ile kullanıcılar toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda müziğin keyfini sonuna kadar çıkarabiliyor. Kulak içi yapısı dışarıdaki sesleri engelleyecek şekilde tasarlanan kulaklık, bu sayede kesintisiz görüşmeler yapmanızı sağlıyor. Farkındalık moduyla istediğiniz zaman dışarıyı kolayca duyabileceğiniz HONOR Earbuds 2 Lite, Bluetooth 5.2 gelişmiş sinyal bağlantısıyla takılma sorunu yaşatmıyor.
Uzun batarya süresi ile kesintisiz deneyim
İki adet Mikro-Elektro-Mekanik Sistemli (MEMS) silikon mikrofonla donatılan kulaklık, geleneksel dalga gürültü azaltma teknolojisi ve bir Derin Nöral Ağ (DNN) algoritmasını, Çift Anti-Rüzgâr teknolojisiyle kullanarak arayan kişinin sesini ayrıştırıyor ve sesli arama deneyimini iyileştiriyor. 10 mm'lik dinamik sürücülere sahip olan HONOR Earbuds 2 Lite ile kesintisiz ve yüksek netlikte sesli ve videolu görüşmeler yapılabiliyor.
HONOR Earbuds 2 Lite'ın 55 mAh'lik bataryası ve ek şarjla 10 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplamda 32 saat boyunca müzik dinlenebilirken 20 saat boyunca da sesli görüşme yapılabiliyor. Hızlı şarj özelliğine sahip olan kulaklık, sadece 10 dakikada 4 saate kadar kullanılabiliyor.
Ergonomik yapı ve rahat kullanım
Sadece 11 gram ağırlığı ile hafifliği ve rahatlığı ön planda tutan HONOR Earbuds 2 Lite, üç farklı boyutta esnek silikon kulaklık uçlarıyla birlikte kulağa rahatça oturan bir yapıda. Yalnızca 46.5 gr. ağırlığında olan şarj kutusunun hafifliği ve boyutları ile cepte taşınması oldukça kolay.
Buzul Beyazı ve Gece Siyahı renklerine sahip olan HONOR Earbuds 2 Lite, 499 TL'den başlayan fiyatlarla online satış kanallarından temin edilebilir.
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