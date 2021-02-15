Güvenli Mesajlaşmada Devrim: Enqura'dan EnConnect

Teknolojiyle birlikte değişen iletişim alışkanlıkları sonucunda hız, güvenlik ve pratiklik özellikleriyle öne çıkan mesajlaşma uygulamaları hayatın vazgeçilmez birer parçası haline geldi. Kovid-19 ile birlikte uzaktan çalışmaya geçen binlerce çalışan kişisel cihazlarına daha fazla güvenmek zorunda kaldı ve mesajlaşma uygulamalarının kullanımı büyük ölçüde arttı. Dijital çağın gerekliliği ve günümüzün iş şartları nedeniyle daha da yaygınlaşan mobil teknoloji kullanımı, siber saldırıları da beraberinde getirdi. Artan bu saldırılar, mobil platformlardaki iletişim ve bilgi güvenliğinin önemini herkes için daha da önemli hale getirdi.
Yerli ve milli yazılımla uçtan uca güvenli şifreleme
Ciddi güvenlik endişeleri nedeniyle yerli ve milli yazılımlar yeniden gündeme gelirken, Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması gerekliliğin altı bir kez daha çizildi. Kurumsal şirketlere bu konuda ilk çözüm üreten yazılım şirketlerinden olan Enqura tarafından geliştirilen EnConnect bugün birçok kurumun ilk tercihi olmuş durumda. Enqura Genel Müdürü Metin Karabiber yerli mesajlaşma uygulamalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Müşterilerimize çalışanlarıyla iletişimde kullandığı yabancı uygulamaları devre dışı bırakarak uçtan uca şifreleme kullanan uygulamalara geçmelerini öneriyoruz" dedi. Çalışanların çalışanlarla ve müşterileriyle iş için yaptığı mesajlaşmaların şirket için büyük değer ifade ettiğini belirten Karabiber sözlerine şöyle devam etti; "Geliştirdiğimiz anlık çevirimiçi mesajlaşma uygulaması EnConnect yüksek performansı, uçtan uca şifreli güvenli altyapısı ve kapalı devre kendi sistemi içinde verilerin tutulmasına imkan tanıyan platformuyla iş dünyası için güvenli bir iletişim sunuyor. Finans ve sigorta sektöründe birçok müşterimiz uzun süredir EnConnect'i kullanıyor. WhatsApp'ın "onay" sözleşmesinin gündeme gelmesiyle birlikte diğer sektörlerden de bu ürünümüze olan ilgili arttı. Türk bankacılık sistemi, altyapı tedariğinde yabancı bağımlılığından uzun süre önce kurtulmuştu WhatsApp'ın bu şekilde gündeme gelmesiyle birlikte mesajlaşma uygulamalarında da yabancı bağımlılığından kurtularak Türkiye'de yeni bir sayfa açılacağına inanıyorum" dedi.
En modern, en güvenilir, hızlı ve kesintisiz uygulama
EnConnect, Enqura tarafından kurumsal şirketler için geliştirilen, iOS, Android ve Web kullanıcılarının kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. EnConnect ile mesajlaşabilir, sesli arama yapabilir, fotoğraf, video, belge, sesli mesaj, konum gönderebilir ve alabilirsiniz.Kurumsal iletişimde bilgi güvenliğini sağlamak ve iletişim sağlanırken verilerin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için EnConnect kapalı devre yapısıyla verilerin kurumsal sistemde kalmasını sağlar ve şirketlerin kendi sunucularında çalışır. Yönetim konsolu ile kullanıcı önceliklendirme, kurumsal grup oluşturma gibi işlemler kurum tarafından gerçekleştirilebilmektedir.
EnConnect Temel Özellikler
- Karşılıklı Anlık Mesajlaşma
- Güvenli Sesli Görüşme
- Doküman, Medya, Fotoğraf ve Lokasyon Paylaşımı
- Şirket Sunucularına Kurulum
- Whitelabel İmkanıyla Kurumsal Renk Uygulaması
- Süreçlerle entegre otomatik grup oluşturma, kullanıcı önceliklendirme, kurumsal grup yönetimi
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