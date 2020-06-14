Facebook, Google Benzeri, Wikipedia Destekli Bilgi Panelini Test Ediyor

Yanlış bilgilendirme ve yalan haberler sorununu aşmak için çabalayan Facebook, şimdi de Wikipedia destekli yeni bilgi panelini test etmeye başladı.

Facebook, Google Benzeri Bilgi Panelini Deniyor

Facebook, yaptığınız aramalarda sağ tarafında artık bir Wikipedia bilgi paneli gösterecek. Google'ın arama sonuçlarındaki Wikipedia kutucuğuna benzeyen işlevin bir farkı, kutucuğun içerisinde kişinin Instagram profiline de bir bağlantının bulunması.

Google'ın aksine Facebook, kullanıcıların başka web sitelerinde değil kendi üzerinde zaman geçirmesini istiyor ve yeni işlevi buna göre şekillendiriyor. Uzmanlar, Facebook'un yanlış bilgilere karşı girişimlerinin, kullanıcıları Facebook'ta tutmayı da amaçladığını söylüyorlar. İşlevin şu an mobil web sayfasında, masaüstünde ve iOS uygulamasında ve sadece İngilizce dilinde test edildiği belirtiliyor.

İşlevin her aramada istendiği gibi çalışmadığına, bazen tutarsız Wikipedia bağlantıları verdiğine dair şikayetler var. Facebook'un sorunları gidermesiyle birlikte işlev, herkese sunulmaya başlanabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğunda tablet, kulaklık ve selfie çubuğu fırsatı
Dark 3. sezon ne zaman? Heyecanla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayında!
12 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik sürprizi
A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Samsung ürünleri sürprizi
Günün En çok Okunanları
Termal kameradan kaçamadılar! Evin duvarının içinde ortaya çıktı!
AMD, NVIDIA DGX A100'ü Duyurdu! İşte NVIDIA DGX A100 Özellikleri!
Yeni İddialar Göre Ucuz Galaxy S20, Yani Galaxy S20 Lite Geliyor
İşte Çok Farklı Bir Wi-Fi Yönlendirici: Archer AX6000!
En iyi yapay zeka filmleri listesi! IMDb puanı en yüksek 21 en iyi film

 

 