Facebook, Google Benzeri, Wikipedia Destekli Bilgi Panelini Test Ediyor

Facebook, yaptığınız aramalarda sağ tarafında artık bir Wikipedia bilgi paneli gösterecek. Google'ın arama sonuçlarındaki Wikipedia kutucuğuna benzeyen işlevin bir farkı, kutucuğun içerisinde kişinin Instagram profiline de bir bağlantının bulunması.
Google'ın aksine Facebook, kullanıcıların başka web sitelerinde değil kendi üzerinde zaman geçirmesini istiyor ve yeni işlevi buna göre şekillendiriyor. Uzmanlar, Facebook'un yanlış bilgilere karşı girişimlerinin, kullanıcıları Facebook'ta tutmayı da amaçladığını söylüyorlar. İşlevin şu an mobil web sayfasında, masaüstünde ve iOS uygulamasında ve sadece İngilizce dilinde test edildiği belirtiliyor.
İşlevin her aramada istendiği gibi çalışmadığına, bazen tutarsız Wikipedia bağlantıları verdiğine dair şikayetler var. Facebook'un sorunları gidermesiyle birlikte işlev, herkese sunulmaya başlanabilir.
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