Hacker'ları, Artık Çift Faktörlü Doğrulma Bile Durduramıyor

Bir siteye ya da hizmete giriş yaparken kullandığımız SMS tabanlı çift faktörlü doğrulama sistemleri bile, görünüşe bakılırsa hacker'ları durdurmak için yeterli olmayabiliyor.