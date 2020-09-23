Hacker'ların Yaptığı Saldırı, Bir İnsanın Ölümü ile Sonuçlandı

Hacker'ların fidye yazılımı ile gerçekleştirdiği siber saldırı, bu kez bir kişinin ölümüne neden oldu.

  • Levent Öztürk
Fidye saldırısı, bu sefer ölümcül oldu

Fidye yazılımlarının ciddi sonuçları olduğu biliniyor ancak en son saldırılardan biri, ölümcül sonuçlar doğurmuş gibi görünüyor. BBC News'in haberine göre (MIT Technology Review aracılığıyla) Köln, Almanya'daki savcılar Düsseldof Üniversite Hastanesi hastalarından birinin, bir fidye yazılımı saldırısının ardından hayatını kaybetmesi ile birlikte inceleme başlattı. Saldırı, 9 Eylül tarihinde hastanedeki acil hizmetleri engelledi ve sağlık çalışanlarının, hayati bir tedaviye ihtiyacı olan hastayı 30 kilometre uzakta bulunan bir başka hastaneye göndermelerini zorunlu kıldı.

Yerel medya, hacker'ların farklı bir üniversiteyi hedef aldıklarını ve hastaneyi zor durumda bırakmak istemediklerini iddia etti. Hatalarını fark ettikten sonra hemen fidye yazılımı şifre çözme kilidini bedava verdiklerini söyledi.

Ancak asıl soru, hastanenin bu saldırıyı önleyip önleyemeyeceği. Saldırganlar, Citrix'in VPN yazılımındaki bilinen bir güvenlik açığını kullandı ve Almanya'nın siber güvenlik yetkilileri, bu açık hakkında Ocak ayında uyarıda bulunduklarını söyledi. Enstitülerin güvenlik konusunda zayıf kalmaları veya yavaş hareket etmeleri ne yazık ki artık alışıldık bir durum olsa da, bu sefer bu hata bir ölümle sonuçlanmış gibi gözüküyor.

Eğer inceleme bir bağlantı bulursa, bu olay bir siber saldırı ile direkt olarak ilişkilendirilen ilk ölümlerden biri olacak. Bu da hastanelerin ve diğer kritik tesislerin gelecekteki trajedileri engellemek için güvenliklerini arttırmalarını sağlayabilir.

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