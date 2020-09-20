Türkiye, Fidye Yazılımı Saldırılarında Dünyada İlk Sırada

Trend Micro, haziran ayı küresel siber saldırı raporunu açıkladı. Küresel bir pandeminin sürdüğü bu dönemde siber suçlular da dünyanın farklı bölgelerindeki kullanıcıların sistemlerini kendi çıkarları için kullanmaya devam ediyor. Haziran ayında tespit edilen fidye yazılım saldırılarının yüzde 26'sından fazlası Türkiye'de gerçekleşti.