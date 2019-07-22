Hacker'lar, Rus Gözetleme Ajansını Hack'ledi
Rusya'nın FSB istihbarat teşkilatının projeleri sızdı, içinden "Tor ağını izlemek" gibi oldukça ilginç girişimler çıktı!
Uluslararası çapta hack'leriyle tanınan Rusya hükümeti, bu kez hedef oldu. "0v1ru$" adlı bir hacker grubu, FSB istihbarat teşkilatının bir yüklenicisi olan SyTech'in sunucularını 13 Temmuz'da ele geçirdi.
Firmanın Active Directory sunucusundan 7,5TB boyutunda veri çalındığı söylenirken saldırganlar, SyTech'in FSB için 2009'dan bu yana çalıştığı bazı projeleri gün yüzüne çıkardı. Bunlardan biri olan Nautilus-S, Tor trafiğini tanınır hale getirmeyi ve Tor kullanıcılarının bir veritabanını oluşturmayı hedefliyor. Bu projeyle ilgili çalışmaların 2012'de başladığı ve İsveçli araştırmacıların Rus Tor düğümlerinin veri çözmeye çalıştığını fark etmesiyle 2014'te kullanılmaya başlandığı anlaşılıyor. FSB'nin ne kadar başarılı olduğu bilinmiyor ancak amacı muhtemelen siyasi muhalifleri susturmaktı.
Sızan diğer projeler bu kadar iddialı değil. Projelerden biri olan Hope, internetin Rus bölümünün ve diğer ülkelere olan bağlantıların bir haritasını çıkıyor. Nautilus (Nautilus-S değil) ise sosyal medya verilerini topluyor. Reward, P2P ağlarına sızmayı amaçlarken Mentor, Rus firmalarının epostalarını arayıp gözetlemeyi amaçlıyor. Son olarak Tax-3, önemli siyasilerin ve hakimlerin bilgilerini normal hükümet ağlarından saklamayı amaçlayan kapalı bir intranet ağı.
SyTech, hack olayının ardından sitesini kapatırken medyanın sorularına cevap vermekten kaçındı. Bu olay FSB yüklenicilerinin ilk hack'lenme olayı değil. Ancak bu defasında sızan veri, oldukça büyük görünüyor. İzini gizlemesiyle tanınan FSB'nin her şeyinin bu şekilde ortaya dökülmesi ve ortaklarının güvenlik konusunda sınıfta kalması, muhtemelen birçok yüzü kızartacak.
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