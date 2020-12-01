Hafta Sonu, Sokağa Çıkma Yasağında Hangi İşletmeler, Saat Kaça Kadar Açık?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, tüm hafta sonu için sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki yasak sırasında hangi işletmeler açık olacak? Marketler kaça kadar açık olacak; vatandaşlar marketlere gidebilecek mi? Tüm bu soruların cevapları, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelge ile belli oldu.