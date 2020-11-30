Türkiye'de COVID-19 İçin Yeni Tedbirler: Sokağa Çıkma Yasağı Genişletildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasının genişletildiğini duyurdu. Buna göre, hafta içi günlerde saat 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonları içinse, Cuma akşamı 21.00'dan başlayarak, Pazartesi 05.00'a kadar sürecek kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni COVID-19 tedbirleri şu şekilde:
- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
- Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.
- Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.
- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.
- Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.
- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.
- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.
- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
- Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir.
- Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.
- 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.
Yeni COVID-19 Tedbir Kararları Ne Zaman Devreye Girecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklanan yeni Koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.
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