Türkiye'de COVID-19 İçin Yeni Tedbirler: Sokağa Çıkma Yasağı Genişletildi

Türkiye'de artan COVID-19 vakalarının sonrasında, alınan yeni tedbirler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni kararlarla birlikte, sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi. Artık hafta içi saat 21.00 - 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni kararlar, haberimizde...