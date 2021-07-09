Hafta Sonu Tatili 3 Gün Olsun İster misiniz? Bunu Deneyenler Var!

İzlanda'da denenen ve haftada dört gün çalışmaya dayanan yeni bir çalışma düzeni, büyük başarı sağlamış gibi görünüyor. Peki siz, hafta sonu tatilinin 2 yerine 3 gün olmasını ister miydiniz?