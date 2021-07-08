YouTube Videolarını "Pencere İçinde Pencere (PIP)" Modunda Nasıl İzlersiniz

YouTube videolarını, Windows altında çalışan tarayıcılarda pencere içinde pencere (PIP) modunda nasıl çalıştırabilirsiniz? Edge, Chrome ve Firefox için ayrı ayrı açıkladık!

  • Levent Öztürk
YouTube Videolarını PIP Modunda İzleyin!
Microsoft Edge

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