Halen Telefonumuz İçin Ekran Koruyucu Almalı mıyız? Peki Hangi Koruyucu?

Ekran koruyucuya hala ihtiyacımız var mı? Peki, ekran koruyucu alırken nelere dikkat etmeli? Yanıtları makalemizde... Elinizde tuttuğunuz telefonunuzun en pahalı bileşenlerinden biri, kuşkusuz ekranı. Ekranın kalitesi ve ne kadar temiz - pürüzsüz olduğu, kullanım deneyiminizin kalitesini belirleyen etkenlerin başında geliyor. Bu yüzden cihazınıza değer veriyorsanız, onu çiziklere ve çatlama gibi daha kötü bir hasara karşı korumanızda yarar var. Koruma dendiğinde de akla, tabii ki ekranın üzerine "yapıştırdığımız" ekran koruma filmleri veya koruma camları geliyor.
Peki ama yıl olmuş 2020; halen bir ekran koruyucusuna gerçekten ihtiyacınız var mı? Bir ekran koruyucu seçerken nelere dikkat etmelisiniz? "9H hardness" ve "tempered glass" gibi terimler ne anlama geliyor? Ekran koruyucuları anlamanızı sağlayacak hızlı kılavuzunuz; hemen aşağıda sizleri bekliyor.
1. Ekran Koruyucuya İhtiyacınız Var mı?
Telefonunuz, reklamını birçok kez gördüğünüz Gorilla Glass gibi bir özek ekran teknolojisi ile geliyor olabilir. Peki ama hala bir ekran koruyucuya ihtiyacınız var mı? Cevap "kesinlikle evet". Ama iyi bir ekran koruyucu almanız şart.
Ekran koruyucuları, çiziklere ve çatlamalara karşı ekranın kendisi kadar açıklar, ancak ek bir güvenlik katmanı sunuyorlar. Ekranınız Gorilla Glass da olsa, bu çiziklere karşı sıfır risk demek değil. Hele ki düşmelere karşı çok az bir koruma sağlayabilir.
2. Plastik mi, Cam mı?
Uzun süredir piyasada olan plastik ekran filmleri (ya da koruyucuları) ince bir plastik sayfa gibi görünür. Plastik koruyucular oldukça ucuzdur ancak düşmelere karşı çok fazla koruma sağlayacak kadar sağlam değildir.
Tempered glass ("temperli cam") koruyucular ise daha iyi bir koruma isteyenlere hitap ediyor. Fiyatları son dönemde oldukça düşen bu koruyucular, çiziklere ve düşmelere karşı daha yüksek bir dayanıklılık sunuyor. Dezavantajları ise, kalın olmaları ve ekran üzerinde bazen kaba görünmeleri. Avantajları ise, yukarıda da söylediğimiz gibi yüksek koruma yetenekleri ve daha kolay uygulanabilmeleri.
Bugün sadece biraz daha fazla harcayıp, cam koruyucu almanız daha mantıklı görünüyor.
3. Tempered Glass Koruyucu Nedir?
İsminden de anlaşılacağı üzere bu tür koruyucular, aslında camdan yapılmıştır. Tempering işlemi, camın bir yaprak halini alacak kadar ısıtılmasından ve hızla soğutulmasından oluşur. Sonuçta ortaya biraz daha dayanıklı bir cam parçası çıkar.
Bir koruyucunun tempered glass olduğunu anlamanın ilk yolu, camın şeklini koruması ve sert olmasıdır. Sert olması sayesinde koruyucuyu ekranla hizalamak daha kolaydır.
4. Tempered Glass Koruyucular Bükülür mü?
Camı tek elinizle biraz bükebildiğinizi hissedebilirsiniz. Aklınıza muhtemelen şu soru gelecek: "Bu eğer camsa, nasıl bükülebilir ki?"
Gerçek şu ki cam da bükülebilir. iPhone, iPad ve Android'li cihazınızın ekranları bükülebiliyor. Aşağıda bunu ispat eden 9to5Mac videosunu izleyebilirsiniz:
Elbette bunu evde denememeniz gerekiyor. Mutfaktaki bardaklarınız veya cam tabaklarınız bükülmüyor çünkü çok daha kalınlar.
5. 9H Sertlik Ne Anlama Geliyor? Önemli mi?
Cam koruyucu alırken birkaç teknik özelliğe rastlayacaksınız, 9H, askeri seviyede koruma, "oleophobic nano-coating" gibi. Bunların ne anlama geldiğini aşağıda anlattık:
9H Hardness: Ekranın 9H kalemle (en sert kalem standardı) çizilemediğini söyler. Müthiş bir test olduğu söylenemez ancak en azından üreticinin buna dikkat ettiğini gösteriyor olabilir. Ne yazık ki kalitesiz veya üreticisi belli olmayan ürünlerde bu özellik, sadece yazıda kalacaktır.
Oleophobic coating: Bu tür bir kaplamaya sahip olan koruyucu, yağ tutmayacak, yani parmak izlerinizi çok fazla göstermeyecektir. Ama yine tekrarlayalım; bu özellik de kalitesiz veya üreticisi belli olmayan ürünlerde sadece sözde kalır.
Military Grade Protection: Bu sıkça kullanılan ibare, gerçek bir aldatmacadan fazlası değil. Camın sertliği, düştüğünde çatlamasını her zaman engellemeyebilir. Yani kusursuz bir askeri koruma seviyesi beklemeyin.
Privacy layer: Yanınızdaki kişilerin ekrandakileri görmemesi için telefonunuzun görüş açısını azaltmak, bir "işlev" gibi sunulmaya başlandı ancak buna da kanmayın.
Matte display: Mat bir ekran mı istiyorsunuz, parlak mı (glossy display)? Mat koruyucular, parlak koruyucular kadar yaygın değiller ancak çoğu telefon için bulmanız mümkün. Tercihi yapmak ise size kalmış.
...Ve Sonuç
Eğer ekranınızı korumak istiyorsanız, bir hasar halinde çıkabilecek yüksek onarım ücretleri gözünüzü korkutuyorsa, ekran koruyucu kullanmamayı düşünmeyin bile... Ama bir ekran koruyucunun, cam ya da film olması fark etmez, sadece ekranın üzerinde durduğunu ve tüm telefonu korumadığını aklınızdan çıkarmayın. Telefonunuzun hasara en açık bölgeleri, tabii ki dört köşesi. Yani hangi ekran koruyucuyu alırsanız alın, ekran koruyucular kılıfın yerine geçmez. Ancak ikisini bir arada kullanarak riski minimuma indirmeniz mümkün olabilir.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Ben koruyucu cam kullanmıyorum, Chip; çünkü Venüs V4'ün camı zaten çok sert ama anahtar ve para gibi sert cisimler ile aynı cebe de koymuyorum. Yalnızca pabuç kılıf kullanıyorum. Sağ cep telefon, sol cep ise cüzdan vs içindir. Küçük bir hatırlatma: Çoğu telefonun ekran camı yumuşaktır. Bu yüzden koruyucu cam kullanmaları gerekir. Para kazanma hileleri...