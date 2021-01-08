Halen Telefonumuz İçin Ekran Koruyucu Almalı mıyız? Peki Hangi Koruyucu?

Telefonunuzun ekranını çiziklere ya da kırılmalara karşı korumak için ekran koruyucu kullanmak şart mı? Ekran koruyucu alırken nelere dikkat etmelisiniz? Cam mı, film mi tercih edilmeli? Tüm cevapları yazımızda sıraladık.