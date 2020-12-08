En Fazla Motor Sorunu Yaşatan 10 Otomobil Modeli

ABD'nin saygın tüketici kuruluşu Consumer Reports, ABD pazarında sayılan ve en fazla motor sorunu yaşatan 10 otomobil modelini açıkladı.

En Fazla Motor Sorunu Yaşatan 10 Otomobil Modeli

ABD'nin saygın ve bağımsız tüketici kuruluşu Consumer Reports, motor problemi ile en çok gündeme gelen 10 otomobil modelini listeledi. Aldıkları geri dönüşler ve yıllık araştırmalar sonucunda oluşturulan listede, pek çok önemli otomobil üreticisinin önemli modelleri bulunuyor.

Yayınlanan listedeki ortak özellik, yüksek bir onarım bedeli gerektiren ciddi motor sorunlarının 100.000km ve sonrasında ortaya çıkması. Bu yüzden de liste, 2010 ve öncesi modelleri de içeriyor.

Consumer Reports'un baş mekanisti John Ibbotson, yaşanan motor sorunlarının pek çok farklı başlığa ayrıldığını ve farklı nedenlere dayandığını söylüyor. Bir motorun rektifiyeye ihtiyaç duyması pistonların aşınmasından ateşleme sorunlarına kadar çok sayıda farklı nedene dayanabiliyor. Ancak neden ne olursa olsun, bir motorun rektifiye edilmesi, en iyi ihtimalle onarım gerektirmesi, oldukça yüksek bir maliyet anlamına geliyor.

Şimdi gelin, 10'dan 1'e doğru geri sayımda, ABD'nin en çok motor sorunu yaşatan 10 otomobil modeline birlikte bakalım. Hepsi, galerimizde...

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