Half-Life: Alyx: Valve, Yeni Half-Life'a Hazırlanıyor!

Bir süredir fısıltılar duyuluyordu ve görünene göre söylentiler gerçek oluyor: Oyun geliştiricisi Valve, Half-Life: Alyx yayımına hazırlanıyor. Resmi Valve Twitter hesabından yapılan duyuruda firma, yeni yayımı "üst seviye VR oyunu" olarak tanımladı.
Henüz oyun hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor ancak Valve, Half-Life: Alyx hakkında daha fazla detayı Perşembe günü, 21 Kasım'da açıklayacak.
Half-Life serisine aşina olan kişiler, Alyx adını oyunun evreninden tanıyabilir. Alyx Vance, ilk olarak Half-Life 2'de görülen genç ve öne çıkan bir kadın karakterdi ve oyunun ana karakteri Gordon Freeman'in yakın arkadaşı olmasının yanı sıra Combine'a karşı insan direnişinin önemli isimlerindendi.
Yeni bir Half-Life oyunu söylentileri, Valve yöneticilerin arasında geçtiği iddia edilen bir görüşmenin internete sızması ile başlamıştı. Sızan bu görüşmede Half-Life: Alyx'in 2020 Mart ayında çıkacağı belirtiliyordu. Aynı sızıntı içerisinde VR oyununun 12 Aralık tarihinde açıklanacağı da söyleniyordu ancak yeni Valve tweet'ine bakılırsa, oyun beklenenden çok daha erken duyuruldu.
Valve'ın "üst seviye" VR oyununu duyurması, firmanın kendi VR başlığı Valve Index yayımını takip ediyor. Index ilk olarak duyurulduğunda Valve, yıl sona ermeden bir üst seviye VR oyunu yayımlayacağının sözünü vermişti ve görüne göre Half-Life: Alyx tam olarak bu oyun olabilir. Daha fazla bilgi için ise Perşembe'yi beklememiz gerekecek.
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