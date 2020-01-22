Half-Life Oyunları Steam'de Ücretsiz!

Herkes Half-Life 3'ü beklerken Valve kısa bir süre önce ters köşe yaparak bambaşka bir Half-Life oyunu duyurmuştu. Yeni oyun Half-Life Alyx, mart ayında oyun severlerle buluşacak. Geri sayım heyecanı sürerken, şimdi Valve'dan yeni bir güzel haber daha geldi. Şirket hem biraz yeni oyunun tanıtımını yapmak, biraz da oyuncuları Half-Life'a ısındırmak için eski oyunlarını ücretsiz olarak dağıtma kararı almış. Peki, hangi Half-Life oyunları ücretsiz olarak sunuluyor. Aslında hemen hepsi!
Half-Life, Half-Life 2, Half-Life: Episode One ve Half-Life Episode Two olarak serinin 4 oyununu da ücretsiz olarak Steam üzerinden dağıtan Valve, bu ücretsiz kampanyayı önümüzdeki 2 ay boyunca sürdürecek.
Aşağıdaki Half-Life oyunlarını üzerlerine tıklayarak Steam üzerinden hemen oynamaya başlayabilirsiniz.
Half-Life
Half-Life 2
Half-Life 2: Episode One
Half-Life 2: Episode Two
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