Halo 5 Ekibinden Master Chief İtirafı!
Efsane oyunun yapımcıları, serinin son halkasında yaptıkları hatayı itiraf ettiler!
Microsoft'un en popüler oyunlarından biri olan Halo, uzun serinin her oyunu ile büyük bir başarı yakalamayı başardı. Serinin son oyunu Halo 5: Guardians, iyi eleştiriler alırken rekor bir başlangıç satışına ulaştı.
Ancak oyunun başarısına rağmen 343 Industries Studio lideri Kiki Wolfkill ve Marka Yöneticisi Frank O'Connor, GamesTM dergisi ile yaptıkları konuşmada, Master Chief'in Halo 5: Guardians oyununun tek kişilik oyun modunun büyük bir kısmından çıkartılma kararının bir hata olduğunu söylediler.
O'Connor'ın söylediğine göre stüdyo, Master Chief'in oyuncuların seriyi deneyimlemelerindeki etkisini yanlış hesapladıklarını ve "Halo 5'in sonunda 'bize daha fazla Chief verin' talebinin kayda değer olduğunu" söyledi. Ayrıca insanların son 15 yılda Master Chief'e bağlandıklarını ve bunu "Halo 5'te kesinlikle azımsadıklarını" belirtti.
Genel olarak bakıldığında bir sonraki Halo oyununda Master Chief'in rolü çok daha önemli olacak gibi duruyor. Bu yılın E3 etkinliği sadece iki ay uzakta ve halo hayranlarının, serinin geleceği hakkında yakın zamanda meraklarını giderebilecekleri kesin...
Levent Öztürk
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