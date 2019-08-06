Halo TV Serisinde 'Cortana' Sürprizi!
Xbox'ın efsanevi bilim-kurgu aksiyon serisi Halo, kısa süre içerisinde televizyon tutkunları ile buluşuyor. İşte dizi hakkında tüm bilinenler!
- Barış Terun
Oyun evreninde fırtınalar gibi esen ve en çok satan Xbox oyunu unvanını defalarca kez elde eden Halo, nihayet beyaz cam ile buluşuyor. Efsanevi oyunun dizi uyarlaması hakkındaki detaylar da yavaş yavaş açığa çıkıyor. Halo'nun oyuncu kadrosu gıpta uyandıracak isimlere sahip.
Californication ve Solaris'ten tanıdığımız Natascha McElhone, yapımda hem Dr.Catherine Halsey rolünü üstlenecek, hem de meşhur yapay zeka Cortana'ya sesiyle can verecek. Master Chief ile ahlaki çatışmalar yaşayan (hatta bu çatışmalar fiziksel boyuta da taşınabilir) Soren 066 rolünde Bokeem Woodbine'ı göreceğiz. Elbette TV serisi için özel olarak yaratılmış bazı karakterler de mevcut: Bentley Kalu Vannak-134'ü, Natasha Culzac Riz-028'i ve Kate Kennedy bir Spartan süper askerini canlandıracak. Master Chief'i, Orange is the New Black ve American Gods ile ününe ün katan Pablo Schreiber'ın canlandıracağı aylar önce açıklanmıştı. Halo TV serisinin yönetmenliğini ve baş yapımcılığını ise Rise of the Planet of the Apes'tan tanıdığımız Kyle Killen üstleniyor.
Serinin çekimlerine yılın son aylarında başlanacak. Yapımın, televizyon izleyicilerine yansıma zamanı ise 2021 yılının ilk ayları olarak belirlendi. Yapımcı stüdyolar Microsoft ve 343 Industries, yayıncı stüdyoya dizinin ilk sezonu için 10 bölümlük bir sipariş verdiler.
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