Hangi iPhone'u Satın Almalı?
Yeni bir iPhone almak istiyorsunuz ancak kafanız karışık. Bu yazımız, seçiminizi yapmanızda size yardımcı olacak.
Apple bu sene üç iPhone birden piyasaya sürdü: iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X. Apple'ın hala sattığı iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus da işin içine girdiğinde, yeni bir iPhone almak isteyenler için durumlar biraz karışıyor.
Kafa karışıklğını azaltmak, seçim yapmanızı kolaylaştırmak için aşağıda üç yeni iPhone'u karşılaştırdık.
iPhone X mi, iPhone 8 Plus mı?
İki telefonun donanımı da birbirine çok yakın olduğundan hangisini alırsanız alın, pişman olmayacaksınız. Biraz daha uzun pil ömrü ve daha uygun fiyat için iPhone 8 Plus'ı tercih edebilirsiniz. iPhone X ise size Face ID kameranın yanında taşıması daha kolay bir telefon ve yepyeni bir tasarım sunacak.
iPhone 8: Öne Çıkmasa da İyi
iPhone 8'in kamerası ve performansı geçen senenin iPhone'undan daha iyi, ancak iPhone X'in yanında eski gibi duruyor. iPhone 7, iPhone 6S ve büyük modelleri hala satıştalar ancak iPhone 8 yerine bunları tercih etmenizi önermiyoruz. Bunun nedeni, eski modellerin iOS güncellemelerini almayı daha erken durduracak olması.
Sahip olduğunuz telefon iPhone 6S veya iPhone 7 ise bir sene daha bekleyip iPhone X'in 2018 sürümünün fiyatını değerlendirmek isteyebilirsiniz.
Android'e Geçmeyi de Düşünebilirsiniz
Telefon piyasasının tek lideri artık Apple değil. 2017'de çıkan Android'li telefonlarla Google'ın platformundaki seçeneklerin sayısı iyice arttı. Bu noktada Samsung, OnePlus, LG ve Motorola gibi üreticilerin seçeneklerine göz atmak isteyebilirsiniz.
iPhone SE
Son olarak 2016'da çıkan ve hala yeterince iyi olan iPhone SE'yi atlamak istemedik. İyi bir pil ömrü de sunan iPhone SE, aslında iPhone 5S gövdesine sıkışmış bir iPhone 6S. iPhone SE'de 3D Touch gibi bazı yeni özellikler yok ancak telefon gayet iyi çalışıyor, tutuşu çok daha kolay. Şu an iPhone SE'nin 32GB ve 128GB'lık modelleri bulunuyor.
Zeynel A. Öztürk
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