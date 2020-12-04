Hangi Samsung Galaxy Telefon, Ne Zaman Android 11 Alacak? Açıklandı...

Android 11 son birkaç aydır konuşuluyor ancak hangi telefonlara geleceği yeni yeni açıklanıyor. Samsung tarafında da Android 11 programı belli oldu. İşte Samsung tarafında Android 11 güncellemesini alacak ilk telefonlar ve Android 11 güncelleme tarihleri şöyle:
- Aralık 2020: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra
- Ocak 2021: Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2
- Şubat 2021: Galaxy Fold
- Mart 2021: Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy A51, Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy Tab S7
- Nisan 2021: Galaxy A50 ve Galaxy M51
- Mayıs 2021: Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy Tab S6 ve Galaxy Tab S6 Lite
- Haziran 2021: Galaxy A01-Core, Galaxy A01, Galaxy A11, Galaxy M11 ve Galaxy Tab A
- Temmuz 2021: Galaxy A30 ve Galaxy Tab S5e
- Ağustos 2021: Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy Tab A 10.1 ve Galaxy Tab Active Pro
- Eylül 2021: Galaxy Tab A8 (2019)
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