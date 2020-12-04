Hangi Samsung Galaxy Telefon, Ne Zaman Android 11 Alacak? Açıklandı...

Samsung, hangi Galaxy telefon modelinin ne zaman Android 11 alacağını açıkladı. Peki ama hangi Samsung Galaxy cepler Android 11'e güncellenecek? Android 11 güncellemesi ne zaman gelecek?

  • Ercan Uğurlu
Samsung Android 11 Güncelleme Programı Onaylandı

Android 11 son birkaç aydır konuşuluyor ancak hangi telefonlara geleceği yeni yeni açıklanıyor. Samsung tarafında da Android 11 programı belli oldu. İşte Samsung tarafında Android 11 güncellemesini alacak ilk telefonlar ve Android 11 güncelleme tarihleri şöyle:

  • Aralık 2020: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra
  • Ocak 2021: Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2 
  • Şubat 2021: Galaxy Fold
  • Mart 2021: Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy A51, Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy Tab S7
  • Nisan 2021: Galaxy A50 ve Galaxy M51 
  • Mayıs 2021: Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy Tab S6 ve Galaxy Tab S6 Lite 
  • Haziran 2021: Galaxy A01-Core, Galaxy A01, Galaxy A11, Galaxy M11 ve Galaxy Tab A 
  • Temmuz 2021: Galaxy A30 ve Galaxy Tab S5e 
  • Ağustos 2021: Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy Tab A 10.1 ve Galaxy Tab Active Pro 
  • Eylül 2021: Galaxy Tab A8 (2019)
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera imkanı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
BİM 27 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, Hometech Tablet, drone ve daha birçok sürpriz ürün...
Günün En çok Okunanları
Apple'dan RED Serisine Ait iPhone ve Watch Modelleri İçin COVID-19 Kararı
Xbox Series X'e Benzeyen Bilgisayarda Yangın Tehlikesi Çıktı
XPG Soğutma Çözümlerini LEVANTE 360 ile Büyütüyor
Maserati'nin 5 Yıllık Büyük Elektrik Planı Ortaya Çıktı
Razer Deathadder V2 Pro İnceleme

 

 