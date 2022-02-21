Hangi Ülke, Metaverse'e Ne Kadar İlgi Duyuyor? Türkiye'de Durum Ne?

Henüz son derece yeni de olsa, teknolojileri ve kuralları tam olarak belirlenmemiş olsa da, Metaverse'in gelecek dijital ekonomiyi şekillendireceğinden herkes emin. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin görece olarak sınırsız kapasitesini ve geniş uygulama alanlarını kullanarak dijital bir dünya yaratan ve bu dünyada var olmamıza, yaşamamıza, eğitim, ticaret, oyun, bilgi alışverişi, kısaca gerçek dünyada yapılan her şeyi sanal ortamda, ancak sınırlardan ve mesafelerden bağımsız olarak gerçekleştirme imkanı, herkesin ilgisini çekiyor.
Yeni gelişen teknolojilerin ne kadar ilgi gördüğünü araştıran Walkme.com, yine güçlü bir istatistik aracı olan SEMrush ortaklığı ile gerçekleştirdiği bir araştırmada Avrupa'da hangi ülkelerin Metaverse ile ne kadar ilgilendiğini ortaya koydu. Ayrıntılı bilgilerin https://www.walkme.com/glossary/digital-transformation/ adresinden alınabileceği araştırmada ülkelerin Metaverse ile ilgilenme sıralaması aşağıdaki gibi oluştu:
|Sıralama
|Ülke
|Milyon kullanıcı başına ortama internet araması
|Ortalama aylık internet araması
|1
|Fransa
|1020
|60.640
|2
|İngiltere
|942
|61.220
|3
|İsviçre
|831
|6.600
|4
|Almanya
|778
|60.500
|5
|Belçika
|659
|6.600
|6
|İrlanda
|398
|1.600
|7
|Portekiz
|344
|2.620
|8
|Hollanda
|340
|5.400
|9
|İtalya
|326
|16.500
|10
|İsveç
|304
|2.900
|11
|Yunanistan
|303
|2.400
|12
|Türkiye
|292
|18.100
|13
|Norveç
|254
|1.300
|14
|Danimarka
|240
|1.300
|15
|Finlandiya
|207
|1.000
Yukarıda ilk on beş ülkenin görüldüğü araştırma sonuçlarına göre Fransa Metaverse merakı konusunda liderliğe sahip. Arkasından Almanya ve İsviçre geliyor.
Türkiye, bu sıralamada milyon internet kullanıcısı başına 292 arama ve ortalama 18,100 aylık arama ile ilk 10'un hemen arkasından, 12. sırada geliyor. Bu bilgiler ışığında, ülkemizde de Metaverse konusuna ilginin artmaya başladığını söyleyebiliriz.
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