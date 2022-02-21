Hangi Ülke, Metaverse'e Ne Kadar İlgi Duyuyor? Türkiye'de Durum Ne?

Yapılan yeni bir araştırma, hangi ülkelerin Metaverse ile ne kadar ilgilendiğini ortaya koydu. Türkiye'nin listedeki yeri ise hiç de fena değil gibi görünüyor.