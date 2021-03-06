Harita yenilendi: İşte en çok ve en az koronavirüs vakasının olduğu iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

En çok ve en az koronavirüs vakasının olduğu iller

Koronavirüs haritasında son durum... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen koronavirüs sayılarını gösteren haritayı paylaştı. Koca, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz." yorumunu yaptı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1368196881495506946?s=20

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Yenilenen haritada Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Samsun'u i 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.

Paylaşılan haritadaki verilere göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haritaya göre 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller sırasıyla 5,35 ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.

İŞTE İL İL SON DURUM

Samsun

348,36

Sinop

314,15

Giresun

282,14

Ordu

280,27

Tokat

228,82

Trabzon

226,14

Rize

208,21

Amasya

183,91

Edirne

180,01

Osmaniye

173,91

Balıkesir

172,46

Kilis

163,17

Gümüşhane

151,73

Konya

150,98

Aksaray

140,89

Adıyaman

140,88

Sakarya

139,93

Yalova

134,76

Kırklareli

116,94

Kocaeli

112,25

İstanbul

111,57

Tekirdağ

111,19

Artvin

109,14

Çanakkale

107,29

Burdur

105,21

Mersin

100,82

Kayseri

97,72

Kütahya

85,31

Niğde

82,58

Antalya

82,05

Bartın

75,89

Ardahan

70,71

Bolu

68,30

İzmir

66,47

Muğla

65,75

Kastamonu

65,63

Bilecik

65,38

Zonguldak

64,61

Kırıkkale

62,43

Hatay

61,95

Bursa

58,55

Düzce

55,60

Karaman

55,31

Ankara

54,83

Adana

53,22

Malatya

53,22

Erzurum

52,22

Manisa

50,81

Aydın

49,42

Eskişehir

48,27

Afyon

47,63

Isparta

47,24

Çorum

44,71

Gaziantep

44,40

Kahramanmaraş

41,52

Karabük

41,46

Kırşehir

40,32

Bayburt

39,07

Denizli

38,81

Elazığ

35,72

Yozgat

35,55

Nevşehir

35,41

Erzincan

31,14

Bitlis

29,06

Tunceli

26,37

Kars

25,27

Iğdır

24,84

Ağrı

24,47

Sivas

24,06

Muş

23,84

Çankırı

22,87

Diyarbakır

19,85

Van

17,49

Bingöl

17,04

Şanlıurfa

16,03

Siirt

12,08

Mardin

10,88

Uşak

10,83

Batman

8,87

Şırnak

5,76

Hakkari

5,35
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