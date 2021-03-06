Harita yenilendi: İşte en çok ve en az koronavirüs vakasının olduğu iller

Koronavirüs haritasında son durum... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen koronavirüs sayılarını gösteren haritayı paylaştı. Koca, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz." yorumunu yaptı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1368196881495506946?s=20
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER
Yenilenen haritada Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Samsun'u i 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.
Paylaşılan haritadaki verilere göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47.
EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
Haritaya göre 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller sırasıyla 5,35 ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.
İŞTE İL İL SON DURUM
|
Samsun
|
348,36
|
Sinop
|
314,15
|
Giresun
|
282,14
|
Ordu
|
280,27
|
Tokat
|
228,82
|
Trabzon
|
226,14
|
Rize
|
208,21
|
Amasya
|
183,91
|
Edirne
|
180,01
|
Osmaniye
|
173,91
|
Balıkesir
|
172,46
|
Kilis
|
163,17
|
Gümüşhane
|
151,73
|
Konya
|
150,98
|
Aksaray
|
140,89
|
Adıyaman
|
140,88
|
Sakarya
|
139,93
|
Yalova
|
134,76
|
Kırklareli
|
116,94
|
Kocaeli
|
112,25
|
İstanbul
|
111,57
|
Tekirdağ
|
111,19
|
Artvin
|
109,14
|
Çanakkale
|
107,29
|
Burdur
|
105,21
|
Mersin
|
100,82
|
Kayseri
|
97,72
|
Kütahya
|
85,31
|
Niğde
|
82,58
|
Antalya
|
82,05
|
Bartın
|
75,89
|
Ardahan
|
70,71
|
Bolu
|
68,30
|
İzmir
|
66,47
|
Muğla
|
65,75
|
Kastamonu
|
65,63
|
Bilecik
|
65,38
|
Zonguldak
|
64,61
|
Kırıkkale
|
62,43
|
Hatay
|
61,95
|
Bursa
|
58,55
|
Düzce
|
55,60
|
Karaman
|
55,31
|
Ankara
|
54,83
|
Adana
|
53,22
|
Malatya
|
53,22
|
Erzurum
|
52,22
|
Manisa
|
50,81
|
Aydın
|
49,42
|
Eskişehir
|
48,27
|
Afyon
|
47,63
|
Isparta
|
47,24
|
Çorum
|
44,71
|
Gaziantep
|
44,40
|
Kahramanmaraş
|
41,52
|
Karabük
|
41,46
|
Kırşehir
|
40,32
|
Bayburt
|
39,07
|
Denizli
|
38,81
|
Elazığ
|
35,72
|
Yozgat
|
35,55
|
Nevşehir
|
35,41
|
Erzincan
|
31,14
|
Bitlis
|
29,06
|
Tunceli
|
26,37
|
Kars
|
25,27
|
Iğdır
|
24,84
|
Ağrı
|
24,47
|
Sivas
|
24,06
|
Muş
|
23,84
|
Çankırı
|
22,87
|
Diyarbakır
|
19,85
|
Van
|
17,49
|
Bingöl
|
17,04
|
Şanlıurfa
|
16,03
|
Siirt
|
12,08
|
Mardin
|
10,88
|
Uşak
|
10,83
|
Batman
|
8,87
|
Şırnak
|
5,76
|
Hakkari
|
5,35
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