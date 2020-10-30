Harley-Davidson'ın İlk Elektrikli Bisikleti Serial 1 Ortaya Çıktı

Ünlü motosiklet üreticisi Harley-Davidson, şimdi de elektrikli bisiklet pazarına adım atıyor. Şirketin ilk elektrikli bisikleti Serial 1 tanıtıldı...

  • Levent Öztürk
Harley-Davidson'ın ilk elektrikli bisikleti
Harley-Davidson

Harley-Davidson'ın elektrikli bisiklet piyasasına ilk adımı zarif bir iki tekerlekli bisiklet olan ve Mart 2021 tarihinde sunulması planlanan Serial 1 olacak. Serial 1, oldukça kalın beyaz lastiklere, göreceli olarak ince siyah bir kadroya, kahverengi deri bir seleye, aydınlanan logolara ve pedallardan arka lastiğe uzanan esnek kahverengi bir zincire sahip.

Yeni elektrikli bisiklet, Harley-Davidson'ın firma içi ArGe programından doğmuş bir marka olan Serial 1 Bisiklet Firması'ndan geliyor. Bu yeni markanın başında ise Başkan Jason Huntsman, Yardımcı Başkan Ben Lund ve diğer kıdemli Harley-Davidson isimleri yer alıyor.

Harley-Davidson'ın bir çeşit elektrikli bisiklet girişimi üzerinde çalıştığını, firmanın Ağustos 2019 tarihindeki Yıllık Bayi Toplantısı'nda yöneticilerin gösterdikleri üç prototip sebebiyle biliyorduk.

Serial 1'in fiyatı konusunda henüz bir bilgi olmasa da, muhtemelen birkaç bin dolar seviyesinde olacağı tahmin edilebilir. Harley-Davidson önümüzdeki yıllarda elektrikli bisiklet pazarının ciddi bir şekilde büyümesini bekliyor ve yeni yapılan basın açıklamasına göre 2019 yılında bile bu pazar 15 milyar dolar boyutundaydı.

Serial 1 internet sitesinde yer alan bir geri sayım ise 16 Kasım tarihini işaret ediyor ve bu geri sayımın muhtemelen ön siparişlerin başlangıcını ve fiyatın açıklanacağı tarihi gösterdiği düşünülüyor.

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