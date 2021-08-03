Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu!

Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? sorusu merak ediliyordu. Amazon, The Lord of the Rings (LOTR) dizisinin çıkış tarihini duyurdu. Diziden ilk görsel de paylaşıldı.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK? YAYIN TARİHİ
Yüzüklerin Efendisi dizisi 2 Eylül 2022'de Amazon Prime'da yayınlanacak. Amazon Prime'ın yalnızca bir sezon için 465 milyon dolar harcama yaptığı dizi, J.R.R. Tolkien'in yazarı olduğu Yüzüklerin Efendisi kitapları film serisinin ardından diziye de uyarlandı.
On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021
1. SEZON DUYURUSU
Dizinin ilk sezon tarihi, Amazon Studios ve The Lord of the Rings on Prime'ın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımla duyuruldu; "2 Eylül 2022'de yeni bir yolculuk başlıyor."
Amazon yapımı dizinin yapım çalışmaları 2020 başlarında başlamıştı. Ancak çalışmalar Koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınmıştı.
Ayrıca diziden ilk görsel de resmi olarak paylaşıldı.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Peter Jackson imzalı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'The Hobbit' serilerinden yüzyıllar öncesinde geçecek. Numenor Krallığı dönemi ve Dunedain soyunun hikâyesi anlatılacak.
LOTR DİZİSİ OYUNCU KADROSU
- Robert Aramayo,
- Owain Arthur,
- Nazanin Boniadi,
- Tom Budge,
- Morfydd Clark,
- Ismael Cruz Córdova,
- Ema Horvath,
- Markella Kavenagh,
- Joseph Mawle,
- Tyroe Muhafidin,
- Sophia Nomvete,
- Megan Richards,
- Dylan Smith,
- Charlie Vickers
- Daniel Weyman
Dizide tanıdık bazı karakterler de yer alabilir. Bu karakterler arasında Sauron, Galadriel ve Elrond gibi isimler var.
LOTR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi Yeni Zelanda'da çekiliyor. Yeni Zelanda, çekimler için 206 ekip üyesini ve bu ekip üyelerinin ailelerinden 35 kişiyi ülkeye almaya karar vermişti.
Orlando Bloom İpucu Verrmişti
Yüzüklerin Efendisi serisinde Legolas karakterine hayat veren Orlando Bloom, geçtiğimiz aylarda dizi ile ilgili konuşmuştu. Bloom, projenin üçlemeden farklı olduğunu söylemişti. Detaylara "Orlando Bloom, Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında büyük ipucu verdi!" yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Yüzüklerin Efendisi Serisi
Yüzüklerin Efendisi serisi sırasıyla Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001), İki Kule (2002) ve Kralın Dönüşü (2003), Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012), Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (2013), Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (2014) olarak yayınlanmıştı.
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