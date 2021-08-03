Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu!

Yüzüklerin Efendisi dizisi yayın tarihi açıklandı. Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings, LOTR) dizisi çıkış tarihi, oyuncu kadrosu, dizi çekimlerinde son durum ile ilgili detayları bir araya getirdik.

Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu!

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