Hasselblad, 400MP'lik Canavarıyla Rakipsiz!
400MP'lik bu sıra dışı kamera ile profesyonel fotoğrafçılık alanında taşlar yerinden oynayabilir!
Otomotiv endüstrisini takip edenler bilirler, yeni "hyper hatchback" üreticileri arasında süre gelen bir beygir gücü yarışı var. Örneğin Audi RS3, neredeyse 400bhp'ye sahip ve bu gerçekten çok çılgınca bir güç. Ama Mercedes-Benz'in sırf kendini kanıtlamak için ondan bir adım ötede bir araç çıkarması pek de uzak değildir.
Hasselblad için kamera dünyasının hatchback'i denebilir. Firma, orta boyuttaki, seyahatlerde götürmeye alışık olduğumuz DSLR'lerden pek büyük olmayan bir kameraya inanılmaz derecede fazla megapiksel sığdırıyor.
Ama Hasselblad konusundaki bir fark, onun büyük bir rekabete sahip olmaması. Buna rağmen firma kendi kendini geçmeye karar vermiş ve en yeni H6D-400c MS'nin sahip olduğu 400MP ile (altı-çekim imaj yakalama teknolojisi ile) bunu başarıyor.
Yapımcısına göre, çoklu-çekim yakalama ayarı, sensörün ve montaj parçasının piezo ünitesi vasıtasıyla bir defada bir veya yarım piksel hassasiyetle hareket ettirilmesini gerektiriyor.
Bu moddayken toplam altı resim çekiliyor; ilk dördü, gerçek renkli veri elde etmek için sensörün bir defada bir piksel hareket ettiğini görüyor.
Bu döngü daha sonra sensörü başlangıç noktasına geri getiriyor. Ardından, sensörü yatay olarak yarım piksel, dikey olarak da yarım piksel olarak hareket ettirerek iki kez daha poz veriliyor.
Çok mu kafa karıştırıcı? Merak etmeyin. Sizin tüm bilmeniz gereken H6D-400c'nin son olarak bu altı çekimi, tek bir 400MP görsele birleştirdiği. Bunu da 2.4GB'lik 16-bit TIFF dosyası olarak PC veya Mac'ınıza gönderiyor.
Bu rakipsiz fotoğraf kalitesine sahip olmak isteyen profesyonel fotoğrafçıların 47.995 doları gözden çıkarması gerekecek. Cihaz, Mart'ta sevk edilmeye başlanacak.
H. Hüseyin Öztürk
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