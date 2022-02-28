Hava Temizliğinde LG PuriCare Farkı

Kapalı ortamlarda, iç mekan havasının temizliğini sağlamak büyük bir dert. Her ne kadar pencereler açılıp temiz hava alınmaya çalışılsa da, dışarıdaki havanın temizliği de soru işareti... Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için egzoz dumanı, inşaat tozu, kir ve yakıt kalıntıları ile dolu hava ile iç mekanları temizlemeye çalışmak büyük sorun. Sırf bu nedenle ortaya çıkan solunum yolu hastalıkları bile var... Yapılan araştırmalar, gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde toplumun her üç kişiden birinin astım hastası olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin metropolü İstanbul'da ise, her 5 çocuktan biri astım hastası.
Normal şartlarda bir insanın her nefeste 350 ml hava kullandığını kabul edersek, günde ortalama 8 bin litre hava tükettiğimiz anlamına geliyor. Sadece bu rakam bile, soluduğumuz havanın kalitesinin önemini gösteriyor. Temiz ve kaliteli hava ihtiyacından yola çıkan LG Electronics (LG), devrim yaratan hava temizleme cihazı PuriCare 360 ile, bulunduğu ortama temiz ve taze hava sağlıyor.
360 Derece Dönerek Havayı Temizliyor
Tasarımı ile bulunduğu her ortamı güzelleştiren LG PuriCare, 360 derece dönerek nerede konumlandığı fark etmeksizin, bulunduğu alandaki tüm havayı temizliyor. LG PuriCare 360'ı diğer hava temizleyicilerden ayıran 360 derece dönme özelliğine, temiz havayı 7,5 metre ileri taşıyan CleanBooster özelliği de eklenince, 100 metrekarelik alanı dakikalar içerisinde arındıran bir havalandırma sağlanıyor.
LG PuriCare'de bulunan aksiyel-santrifüj fanı ve v-başlıklı yönlendirme kanalı, geleneksel ürünlere göre yüzde 20 daha güçlü arındırma sağlıyor. CleanBooster ise, temiz havayı en uzak köşelere iletmek için yükseliyor ve dönerek çalışmaya başlıyor. Böylece temiz hava odanın her yerine ulaşıyor.
Solunan havanın kalitesi özellikle astım ve benzeri solunum yolu problemi olanlar için çok daha önemli. LG PuriCare 360, benzersiz arıtma yöntemi ve olağanüstü çoklu filtre sistemi ile daha saf ve temiz hava sağlamak için altı farklı tipte partikülü yakalıyor. True HEPA filtre sistemine sahip olan LG PuriCare 360, çok ince toz ve alerjenlerin de dahil olduğu 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayabiliyor. Bu aynı zamanda, evde patili bir dostla yaşan kullanıcılar için de büyük rahatlık sağlıyor. Ayrıca, kötü koku ve zararlı gazları da yok eden LG Puricare 360 ile ev içerisindeki yemek, parfüm, temizlik nedeniyle kullanılan kimyasal maddelerin kokusu da dakikalar içerisinde ortadan kalkıyor. Tüm bu özellikleri ile LG PuriCare 360, astım ve alerji dostu olarak nitelendiriliyor.
Bebekler İçin de Temiz Hava
LG PuriCare 360, bebekli ailelerin temiz hava ihtiyacına da yanıt veriyor. Kapalı alanlarda en fazla kirliliğin, bebeklerin oyun alanı olan zeminlerde olduğu bir gerçek. LG PuriCare, bağımsız olarak kontrol edilebilen alt kanalları çalıştırarak temiz havayı direkt zemine iletiyor. Böylelikle evin küçükleri daha temiz bir havayla tanışıyor.
ThinQ uygulamasıyla uzaktan da yönetilebilen LG PuriCare 360 ile kullanıcılar ev dışındayken bile evin hava kirliliği seviyesini kontrol edebiliyor, ihtiyaçları doğrultusunda LG PuriCare'i çalıştırabiliyorlar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın