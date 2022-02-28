Hava Temizliğinde LG PuriCare Farkı

Soğuk ve yağışlı kış aylarının en büyük sorunlarından biri temiz havaya erişiminin kısıtlanması. LG PuriCare 360, bulunduğu ortama temiz ve taze hava sağlamanın yanı sıra, bu havayı Clean Booster özelliği ile 7,5 metreye kadar iletiyor.