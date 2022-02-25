Ödeal ve BELBİM'den İstanbul Esnafı İçin Önemli İş Birliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ve Türkiye'nin ilk elektronik para toplama sistemi kurucusu BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile 7 yıl önce Türkiye'yi Cepte POS ile tanıştıran lider elektronik ödeme şirketi Ödeal önemli bir iş birliğine imza attı.
365 bin Sosyal Destek Kart ve 18 milyon İstanbulkart ile Esnafa Destek
İki kurum, gerçekleştirdikleri iş birliğiyle İstanbulPOS ve İstanbulPOS Mobil uygulamaları üzerinden 365 bin Sosyal Destek Kart ve 18 milyon İstanbulkart ile alışveriş yapılabilmesini mümkün kılarak hem İstanbullulara hem İstanbul esnafına önemli bir destek sağlıyor. Yapılan iş birliğinde Ödeal, ödeme altyapısını sağlarken BELBİM AŞ marka yönetimi, müşteri hizmetleri ve yeni iş yeri kazanımı gibi iş süreçlerini üstlendi.
Amaç İstanbullulara ve İstanbul esnafına çözüm sunmak
Konuyla ilgili açıklama yapan BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, sağladıkları ödeme altyapısı çözümleriyle sektörde birçok yeniliğin öncüsü olduklarını vurgulayarak; "Akıllı Şehirler vizyonuyla dijitalleşme sürecimizin bir kolu olarak bünyemizde geliştirdiğimiz İstanbulPOS cihazlarıyla Covid-19 salgınının sosyal ve ekonomik etkilerini en derinden yaşayan ve zorlu bir sürece giren başta bakkallar olmak üzere İstanbul esnafına ödeme altyapısı çözümü sağladık. Bu iş birliğiyle birlikte 365 bin Sosyal Destek Kartının ve 18 milyon İstanbulkart'ın zincir marketlerde olduğu gibi İstanbullu esnafımızın işletmelerinde de geçmesini sağladık. Sağladığımız ödeme altyapısı çözümüyle kredi kartlarının kabulünü de mümkün kılarak ödeme sistemini kolaylaştırıyoruz. Bu projeyi bu alanın ülkemizdeki en tecrübeli kurumu olan Ödeal ile birlikte üstlenmekten de ayrıca mutluyuz." dedi.
Fevzi Güngör: "Ana hedef kitlemiz her zaman bireysel işletmeler, küçük esnaf ve KOBİ'ler oldu."
Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Güngör ise 7 yıl önce ödeme sistemleri, fintek ve perakende dünyasına adım atarken Türk ekonomisinin omurgası olan bireysel işletmeler, mikro işletmeler ve küçük esnafın finansal sisteme ulaşamama gibi hayati bir sorunu gözlemlediklerini belirterek; "POS cihazlarının yüksek maliyeti ve karmaşık bürokrasi nedeniyle finansal sisteme ulaşamama sorunu yaşayan yüz binlerce işletme vardı. Tam da bu nedenle sektöre, cep telefonlarını POS'a dönüştüren, yüksek POS maliyetlerini ve bürokrasiyi ortadan kaldıran Cepte POS ürünümüzle girmiştik. O günden bu yana ana hedef kitlemiz her zaman bireysel işletmeler, küçük esnaf ve KOBİ'ler oldu. BELBİM AŞ ile yaptığımız bu iş birliği de devam eden misyonumuzun ve hedef kitlemize hizmetin doğal uzantısı sayılabilir." dedi.
İstanbulPOS Özellikleri:
? Tek bir menü altından 18 milyon İstanbulkart'a abonman ve TL yüklemesi yapabilme
? Mobil pos özelliğiyle Sosyal Destek Kartları dâhil tüm İstanbulkart ve banka/kredi kartları ödemelerini eve sipariş durumunda kapıda ödeme ayrıcalığıyla alabilme
? Temassız ve QR kod ile ödeme özelliği ile daha hijyenik bir ödeme kanalı
? Yurt içi veya yurt dışında düzenlenmiş tüm Visa, MasterCard, Troy logolu banka ve kredi kartlarıyla ödeme alabilme
? Tüm banka ve kredi kartı ödeme hizmetini daha uygun komisyon oranıyla tek çekim ve taksitli olarak alabilme
? Kartlı işlemlerle ilgili tüm bilgilerin otomatik kontrolü (Kayıp, çalıntı, iptal edilmiş, geçersiz kart vb.)
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