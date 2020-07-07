Havada Neler Oluyor? Corby Drone ile Keşfet!

Uçuşa hazır mısınız? Son yılların popüler ve eğlenceli hobilerinden dronelarla tanışmanın tam zamanı. Corby, farklı fiyat ve kategorilerdeki droneları ile sizi hayata farklı açıdan bakmaya çağırıyor.

Havada Neler Oluyor? Corby Drone ile Keşfet!

Hayatı iyileştiren giyilebilir akıllı teknolojiler tasarlayan ve üreten TT Teknoloji, Drone modellerini Corby markasıyla tüketiciyle buluşturuyor. Usta bir drone pilotu olmak için bu yaz ilk adımı atmak isteyenlere  alternatifler sunan Corby  ile yeni yerler keşfetmek, hayatı farklı açılardan fotoğraflamak ve özgürlüğün tadını çıkartmak mümkün.

Gelecegˆin teknolojisi

Corby ailesinin CX014 ve CX015 Katlanabilir Smart Drone modelleri, kolay kullanım ve akıllı telefon ile uçurma özellikleriyle kompakt yapıda yüksek performans sunarak sizi geleceğin teknolojisi ile tanışmaya çağırıyor.

CX014 KATLANABİLİR SMART DRONE (iOS & ANDROID uyumlu): Katlanabilir tasarımı ve kolay uçurma özelliğiyle öne çıkan CX014 modeli, mobil cihaza video ve fotoğraf kaydı imkanı sağlıyor. Akıllı telefonlar ile uc¸urabilme, telefondan drone kamerasını izleme, 360 derece takla atma, 13 dakikaya varan uc¸us¸ su¨resi gibi o¨zelliklere sahip bu drone, 70-80 metre kumanda kontrol mesafesine sahip.

CX015 KATLANABİLİR SMART DRONE (iOS & ANDROID uyumlu): Corby'nin en c¸ok satılan modeli CX015, katlanabilir tasarımı, havada sabitleme ile kolay uçurma özelliğiyle öne çıkıyor. 1080p açısı değiştirilebilir kamera, mobil cihaz ile uçurabilme, mobil cihaza video ve fotoğraf kaydı imkanı tanıyan ürün 12-13 dakika uçuş süresine sahip. Özel çantası ile de kolayca her yere taşıyabilirsiniz.

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