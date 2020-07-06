Zuckerberg, Büyük Boykota Rağmen "İnadım İnat" Demeyi Sürdürüyor

Zuckerberg, Facebook'un politikalarını reklam boykotuna rağmen değiştirmek istemiyor. Facebook CEO'su reklamverenlerin yakında döneceklerini söylüyor.

  • Ercan Uğurlu
Facebook, Boykota Rağmen Politika Değiştirmeyecek

Bir süredir Facebook'un başı reklam boykotu sebebiyle dertte. İnsan hakları grupları tarafından organize edilen ve 300'ü aşkın markanın desteklediği reklam boykotunda Starbucks, Clorox, Pfizer, Coca-Cola yer alırken, son zamanlarda bunlar arasında Unilever, Verizon, Sony, Target, Ford ve Microsoft da katılmıştı. Ancak buna karşın Zuckerberg duruma iyimser yaklaşıyor. Boykot sebebiyle Facebook'un Pazar değerinden 56 milyar dolar silinmiş olsa da bile...

Facebook reklam boykotunun sebeplerini burada daha önce sizlere aktarmıştık. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün, bu artan reklam boykotu karşısında reklam politikalarını değiştirmesi bekleniyor. Fakat gelen bilgilere göre Zuckerberg pek de istekli değil.

Mark Zuckerberg'ün çalışanlarına söylediğine göre, reklamverenler yakında geri dönecek. Facebook yöneticilerinin reklamverenlerle görüştüğü not edilirken, Zuckerberg'ün ayrıca boykot organizatörleriyle de konuşmayı planladığı bildiriliyor.

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